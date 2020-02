Este viernes 28 los municipales cobraron sus sueldos de febrero

- “Siempre destaco la dedicación permanente de mi equipo de trabajo. Así pudimos poner en orden las finanzas municipales y realizar obra pública en muchos lugares donde históricamente no había llegado, como calle Ituzaingó, calle Lamadrid y otras que ya hablamos. Estamos contentos porque esta obra también se diseña planteando ejes que llevan la posibilidad del progreso urbano a distintos barrios. El equipo trabaja no solo en conjunto sino también con la gente, los vecinos, porque estamos a grandes rasgas tratando de resolver problemas que existían en la ciudad, y vemos que lo vamos logrando.”

- “En marzo comenzaran también las actividades de Casa de la Cultura, del área de Deportes, con las diferentes instituciones y gente incluso de otras localidades. Y por supuestos propuestas para darle vida a un lugar tan lindo y convocante como es nuestro Museo. “

AGRESIÓN AL INTENDENTE MEYER EN LA VÍA PÚBLICA



Comisario Horacio Sueldo

"Se trató de una agresión física al señor intendente de la ciudad Javier Meyer, en horas de la tarde del jueves,en el que el mismo se encontraba caminando en la zona del parque España. En un momento fue abordado por un masculino mayor de edad de esta ciudad, que le dice algunas incoherencias increpándolo, y cuando Meyer consulta que es lo que le pasaba esta persona lo agrede en la zona del rostro. El jefe municipal se defiende, llama a la policía, y el agresor se dá a la fuga. Luego se logra su aprensión, siendo trasladado en calidad de demorado, y el Intendente radico la correspondiente denuncia. El agresor se encuentra internado a la espera de examen de salud mental", informó Sueldo.

Intendente Javier Meyer

- “Se trató de una cosa grave, no por las lesiones hacia mí, que no las hubo. Lo grave es que esta persona que me agrede hace 2 años se denuncia por amenazas y en ese momento no se tomó ningún tipo de restricción. Aparente consume estupefacientes y me ataca sin mediar palabras. No sé si estaba en sus cabales, pero después de llamar a la Policía debí perder el tiempo con declaraciones testimoniales, para después ver nuevamente todos estos personajes en la calle.”

- “Yo creo que a esta gente alguien le está metiendo fichas. Soy un hombre que está en contra de la venta de droga, pero muy en contra, y abiertamente digo que los narcotraficantes son la peor lacra que puede tener una ciudad, porque lo que siembran a la corta o a la larga tiene una notable secuela física y mental de los consumidores. Hasta a veces pienso que algounos no quieren dar a conocer que muchos de los problemas sociales que hoy tenemos se deben a la droga, un gran enemigo para la sociedad.”

- “Esto ocurre por un sistema político totalmente ineficiente y corrupto, de legisladores que en vez de generar leyes a favor de la gente y que se endurezcan las sanciones para los delitos federales, los delitos de agresión, los delitos con que todos los días tenemos que lidiar en la calle están repartiendo subsidios y haciendo política berreta, grasa y bananera. Ese es el problema que tenemos los argentinos en este momento y lo vivimos en carne propia, porque más allá de lo mío es lo que vive un anciano que le roban la billetera, un pibe que sale del boliche y una patota le saca el celular. Todos los estamentos que componen una sociedad tenemos que ponerle la voz de alto, porque si no actuamos con hipocresía por un lado pidiendo seguridad, con un Estado que pregona que trabaja en estas cuestiones, pero el otro lado tenemos los asaltos, los atracos, la violencia y la venta de estupefacientes en cualquier esquina.”

(Se recomienda escuchar los audios completos)