"Cuando vemos todo lo hecho parece obra de mucho tiempo, pero son solo 3 años y medio"

- El jueves se estuvo hormigonando la calle Lamadrid, que es la famosa cuadra número 50. Estuve caminando, recorriendo y hablando con los vecinos que muy contentos reciben la obra con gran alegría. También se ha hecho el tomado de juntas de dos cuadras más de calle Tres Lagunas, o sea desde Santa Fe hasta Maipú solo falta hace falta una cuadra. Así que vamos dando circulación y habilitando obras, aunque no se vean actos de inauguración.

Próximamente también estará abierta calle Belgrano del 0 al 100, que dará transitabilidad a todo el Barrio Fonavi, donde vive mucha gente y esto es una gran solución para ellos.

- Este martes viajamos a Santa Fe con el Secretario de Hacienda Armando Siri, donde hemos firmado escrituras de 2 viviendas de un barrio que tiene más de 40 años, que es el Barrio Questa. Regularizamos así la situación de esos dos vecinos.

- Ya próximos a iniciar el segundo mandato de gestión en la Municipalidad entraremos con un escenario ordenado, donde hoy ya tenemos obra proyectada que venimos ejecutando. O sea por ejemplo recién el plan de la 29 cuadras de pavimento se finalizará por marzo abril; también tenemos el parque automotor renovado, y así muchas cosas. Esto me pone muy contento porque habla del gran trabajo que ha realizado el cuerpo ejecutivo y nuestros concejales en esta primera gestión. Un equipo extraordinario de gente que ha dejado en todo, con aciertos y errores, pero está claro que los aciertos fueron totalmente superiores porque hoy la gente está pisando pavimento, el agua potable que ha llegado a todos lados, asi como la cloaca; y los desagües dando soluciones a problemas hídricos que tenían años.

- Esta semana la obra de renovación urbana que es el Parque en Barrio 27 de Marzo fue auditada por un ente de Nación, y la verdad es que nos han felicitado. Hay que recordar que en este programa el gobierno nacional aportaba todo el material a utilizar, y el municipio la mano de obra y materiales de base. Bien, acá en Las Rosas avanzamos en la construcción hasta casi ya finalizarlo aportando lo recursos propios necesarios, pero en otros muchos municipios la obra no se concretó, quedaron solo en el aporte de materiales.

Respecto a El Rincón del Sol está muy próximo a terminar. Dependerá del clima, pero solo faltan detalles de albañilería, colocar las columnas definitivas de iluminación y poner los bancos.

- Las iniciativas que han tomado el Área de Cultura, el Área de Deporte, el área de Promoción Social fueron totalmente exitosas y lo vimos en el cierre de las diferentes actividades. Hemos estado presentes en estos actos con una gran alegría, porque ahí vemos que la gente participa, que hubo quienes aprendieron en los diferentes talleres, muchísima otros entablado amistad, se han integrado nuevos grupos humanos. Eso nos colma las expectativas, y siempre digo que esto gestión humana, que no tiene grandes costos, sino que es cuestión de organizarse y tener la predisposición que tiene el municipio de Las Rosas. Hace 4 años atrás se decía que este intendentes iba a cerrar la Casa de la Cultura y hoy no solamente la tenemos con actividad plena, sino que tenemos un museo en una casa adaptada para ello, donde no solamente este expone nuestra historia sino que también se presta diferentes muestras que nos están referenciando a nivel territorial como como un espacio para las distintas expresiones artísticas. Hemos cumplido con las expectativas, y ni hablar en esto, en todo momento, está el trabajo permanente de Fernando Butto, Director de Cultura, Prensa y Difusión.