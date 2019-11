El Trébol: doble vuelco de dos camiones en Ruta 13

Poco antes de las 6 hs. de este miércoles, un camión que transportaba trigo proveniente de la provincia de Córdoba, perdió el control y despistó en Ruta 13, dando un tumbo de 180 grados en la parte del camión y chasis y de 90 grados en el acoplado.

El chasis quedó sobre la banquina y el acoplado ocupando media cinta asfáltica sobre el margen sentido al este. Pudo ser una tragedia en el caso que algún automovilista hubiese transitado por el lugar en ese mismo horario.

El camionero era oriundo de Monte Cristo, provincia de Córdoba y se trasladaba hacia la localidad de Los Cardos para depositar el cereal. «Estos camiones transportan unas 30 mil toneladas», informó el jefe de Bomberos, Mariano Corsalini.

El hombre, único tripulante, fue trasladado al SAMCo para un control, aunque se encontraba lúcido y caminando. Se necesitó de una motoniveladora para poder dar vuelta el camión y acoplado.

Trabajaron en el lugar Bomberos, efectivos de la policía y personal municipal.





Similar incidente, una hora y media después. Alrededor de las 7:30, sonó nuevamente la sirena de bomberos, ya que un camión «Ivecco» que trasladaba balanceado, terminó volcando como consecuencia del primer accidente.

«Veo que a lo lejos un camión había despistado e intenté frenar y no me dio. Por eso bajé a la banquina para no chocar el auto que tenía adelante y cuando lo estaba haciendo, pisé barro y me sacó para abajo», señaló Dionisio Ortíz, de 52 años, propietario del camión perteneciente a la empresa «CONECAR».

«Yo trasladaba balanceado desde Carcarañá hasta Las Taperitas. Por suerte no sufrí ningún golpe. Gracias a Dios estoy bien. Lo que se volcó es el chasis, el acoplado no», agregó el masculino oriundo de Carcarañá.

El camión se encuentra en la banquina. Bomberos y personal municipal trabajaron para despejar completamente el tránsito en el corredor provincial.





Fuente: www.canal2tv.com.ar y Radio El Trébol