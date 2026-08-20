Alumnos de 5° año de la Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr. Manuel Belgrano" de Armstrong viajaron el miércoles a la ciudad de Santa Fe para participar del programa "Ciudadanos en el Senado", una iniciativa de la Cámara de Senadores provincial que simula sesiones legislativas para acercar el trabajo parlamentario a los jóvenes.

Recorrido histórico y debate legislativo

La jornada comenzó con un desayuno de bienvenida y continuó con un recorrido por la Casa de Gobierno, la Iglesia de los Milagros y la Casa del Brigadier Estanislao López. El momento central se dio en el recinto de la Cámara de Senadores, donde los estudiantes ocuparon las bancas legislativas para exponer proyectos elaborados por ellos mismos.

Entre las iniciativas presentadas se destacaron la incorporación de una materia sobre prevención en salud mental y adicciones, la modificación de horarios escolares para garantizar un descanso adecuado, propuestas de convivencia e inclusión escolar, la creación de gabinetes de enfermería con capacitación obligatoria en primeros auxilios, y la declaración de Lionel Messi como Ciudadano Ilustre de la Provincia de Santa Fe.

Récord de participación

El programa, impulsado por la Cámara de Senadores, prevé este año superar los 800 participantes, por encima de los 700 alumnos de 2024 y los 792 de 2025. Tras la sesión, el senador Pablo Verdecchia felicitó a los estudiantes por la preparación y el respeto demostrado en el debate, y destacó el valor que este espacio le otorga a la voz de las nuevas generaciones dentro del ejercicio democrático.

La delegación cerró la jornada con una visita a la Cervecería Santa Fe, donde conoció su historia y proceso productivo.

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