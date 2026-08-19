Santa Fe lanza línea de financiamiento para pymes con el Mercado de Valores

La provincia aportó $1.000 millones al MAV para descontar documentos bursátiles con tasa bonificada y llegar a más de 250 agentes en todo el país
Provinciales19 de agosto de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

Puccini ministro
El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva herramienta de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas y comercios a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), que les permitirá acceder a los más de 250 Agentes miembros de esa entidad en todo el país. La medida, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Gustavo Puccini, consistió en un aporte provincial de $1.000 millones al MAV para dar inicio a una línea de descuento de documentos bursátiles con tasa bonificada.

Alcance del programa

El instrumento está destinado a empresas que busquen financiar capital de trabajo mediante el descuento de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles electrónicos o facturas de crédito electrónicas. Según estimaciones del Gobierno provincial, el fondo podrá financiar alrededor de 8.000 operaciones por hasta $122.000 millones, considerando un valor promedio de $15 millones por documento y un plazo promedio de 30 días. El monto máximo de financiamiento por usuario es de $180 millones.

Declaraciones oficiales

Puccini remarcó: "Venimos de demostrar que la demanda existe y que la respuesta del Estado funciona, como lo vimos con los más de 3.200 millones de pesos que movilizamos con el Banco Municipal y con la línea que hoy mantenemos activa en el Banco de Santa Fe". Y agregó: "Hoy damos un paso más al integrar formalmente al Mercado Argentino de Valores: estamos poniendo 1.000 millones de pesos para que, a través de 250 operadores en todo el país, las empresas santafesinas consigan las mejores tasas para trabajar y producir".

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