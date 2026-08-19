

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva herramienta de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas y comercios a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), que les permitirá acceder a los más de 250 Agentes miembros de esa entidad en todo el país. La medida, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Gustavo Puccini, consistió en un aporte provincial de $1.000 millones al MAV para dar inicio a una línea de descuento de documentos bursátiles con tasa bonificada.

Alcance del programa

El instrumento está destinado a empresas que busquen financiar capital de trabajo mediante el descuento de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles electrónicos o facturas de crédito electrónicas. Según estimaciones del Gobierno provincial, el fondo podrá financiar alrededor de 8.000 operaciones por hasta $122.000 millones, considerando un valor promedio de $15 millones por documento y un plazo promedio de 30 días. El monto máximo de financiamiento por usuario es de $180 millones.

Declaraciones oficiales

Puccini remarcó: "Venimos de demostrar que la demanda existe y que la respuesta del Estado funciona, como lo vimos con los más de 3.200 millones de pesos que movilizamos con el Banco Municipal y con la línea que hoy mantenemos activa en el Banco de Santa Fe". Y agregó: "Hoy damos un paso más al integrar formalmente al Mercado Argentino de Valores: estamos poniendo 1.000 millones de pesos para que, a través de 250 operadores en todo el país, las empresas santafesinas consigan las mejores tasas para trabajar y producir".

Nómina de Agentes MAV — https://mav-sa.com.ar/agentes/nomina-de-agentes

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