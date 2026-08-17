Brian Sundt asumió al frente del Consejo Asesor del INTA Las Rosas



Brian Sundt fue elegido hace unas semanas como presidente del Consejo Local Asesor de la Agencia de Extensión Rural Las Rosas, en sucesión de Fernando Taccari, con el respaldo de representantes de Las Rosas, Montes de Oca, El Trébol, Las Parejas y Bouquet. Sundt dialogó con la periodista Jessica Imaz, de MdOEnVivo, sobre el escenario que atraviesa el organismo y el vínculo con productores, empresas y escuelas de la región.

Gestión con menos personal

Su gestión comienza en un contexto de retiros voluntarios y reducción de personal. "En nuestro caso, la agencia pasó a estar con el 50% del personal. Solamente quedó la Ing. Agrómos Susana Ramonda a cargo", señaló. Pese a ese panorama, aseguró que "la decisión del INTA Las Rosas es darle con todo", a través de reuniones, capacitaciones y actividades sociales, educativas y de concientización ambiental.

El Consejo, explicó, funciona como nexo entre la institución y la comunidad: "Tenemos que representar tanto al INTA frente a la sociedad como a la sociedad frente al INTA". Destacó las charlas técnicas, los ensayos de soja, girasol, trigo y maíz, y el trabajo conjunto con productores, empresas e instituciones educativas. Para Sundt, una de las fortalezas del organismo es "democratizar el conocimiento agropecuario": "el valor más grande hoy en día, o por lo menos en esta zona, es la imparcialidad del dato", afirmó. Con 33 años, reconoció además un componente personal en el desafío: "Es un poco seguir el legado de mi abuelo, que trabajó durante muchísimos años en el INTA como parte del Consejo".

El Niño, sin alarmismo

Consultado por el clima, Sundt anticipó una fase de El Niño con más precipitaciones para Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, aunque cuestionó las expresiones "súper Niño" o "Niño extremo": "No quiere decir que vamos a estar bajo el agua y todos calcinados; eso no es real". Podrían darse tormentas más frecuentes, dijo, sin que eso implique lluvias extraordinarias a diario, y remarcó que los años Niño suelen beneficiar los rendimientos de soja y maíz y moderar las temperaturas máximas.

Fuente: MdOEnVivo

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