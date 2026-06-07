Ya no habrá rosenses disputando el título de la Liga Cañadense de Futbol

Durante la reciente jornada se disputaron los cuartos de final del torneo, dejando a Sportivo, Montes de Oca, Carcarañá y Argentino como los cuatro clasificados a las semifinales. La fecha deportiva contó con una goleada, definiciones por penales y encuentros ajustados que determinaron los cruces definitivos de la próxima fase.

Resultados de los cuartos de final

Sportivo logró una contundente victoria como local al superar a Almafuerte por 4 a 1. Los goles del triunfo fueron anotados por Pizzichini de penal, Astrada y un doblete de Brian Martínez, mientras que Mora descontó para la visita. Almafuerte sufrió la expulsión de Giménez bajo el arbitraje de Matías Coria. Por su parte, Montes de Oca venció por la mínima diferencia a Sport (1 a 0) con un tanto de Zeballos. En este encuentro, dirigido por Diego Saracho, Castellaro vio la tarjeta roja.

En otro de los duelos de la jornada, Argentino se impuso como visitante ante El Porvenir por 1 a 0 gracias al gol de Agüero, en un partido arbitrado por Oscar Santillán. La llave más reñida fue la de Carcarañá, que tras igualar 1 a 1 frente a Williams Kemmis en el tiempo reglamentario (goles de Bulgarelli y Bosco de penal, y la expulsión de Figueroa), se quedó con la victoria por 4 a 3 en la tanda de penales. El juez del encuentro fue Leandro Bottoni.

Cruces de semifinales y formato de la final

Con estos resultados concretados, las semifinales se disputarán a un solo partido. Los cruces confirmados son:

-Sportivo contra Montes de Oca

-y Carcarañá frente a Argentino