Recibir el título secundario a los 47 años fue un día muy especial para Roxana Banegas, que lo había soñado desde su adolescencia. Roxana dejó la escuela técnica a los 16 años para ayudar económicamente a su familia cuando sus padres perdieron sus trabajos. A partir de entonces, trabajó en diversos empleos, desde niñera hasta auxiliar contable, y actualmente se desempeña en una metalúrgica. Pero su deseo de finalizar la secundaria nunca desapareció, y gracias al programa "Otra vuelta" de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), este lunes verá cumplido su sueño.

“Creo que estudiar transforma, a cualquier edad”, dijo emocionada Roxana, quien es parte del grupo de 15 personas que se graduarán en la primera entrega de diplomas de este programa destinado a jóvenes mayores de 18 años y adultos que, por diversas razones, no pudieron finalizar sus estudios secundarios.

"Otra vuelta", lanzado en 2022 como una prueba piloto, es una propuesta educativa virtual que busca facilitar el acceso a la educación secundaria para personas que enfrentaron obstáculos en su juventud. El plan cuenta con módulos interdisciplinarios que abordan problemáticas sociales y se imparte mayormente en formato virtual, con algunas actividades presenciales.

La historia de Roxana es un ejemplo de superación. Hija de una familia numerosa, tuvo que dejar la escuela técnica N° 392 en el último trimestre de su tercer año. Los útiles escolares se volvieron inaccesibles para su familia y, desde entonces, Roxana comenzó a trabajar. Intentó retomar sus estudios en un EEMPA, pero al no reconocerle las materias cursadas, decidió desistir.

Fue en 2022 cuando Roxana, mientras participaba de una campaña de plantación de árboles nativos en la Plaza Montenegro, descubrió la existencia del programa de secundaria virtual de la UNR. Se inscribió de inmediato y, unos meses después, recibió la confirmación de que estaba dentro. “Pegué un salto de piso a techo”, recuerda con entusiasmo.

Alfredo Monzón, otro de los graduados, expresó su satisfacción por haber completado el secundario junto a su pareja, María Laura Alfaro, quien también se anotó en el programa. Para ambos, terminar el secundario no solo es un logro personal, sino un ejemplo para sus hijos.

Alfredo recuerda claramente cuándo dejó la secundaria: "Fue en el 96, cuando estaba en tercer año", comenta, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo. Actualmente trabaja como encargado de mantenimiento en la Escuela Superior de Comercio, pero anteriormente se desempeñó como empleado de frigorífico, gasista matriculado y obrero de construcción.

Al inscribirse en el programa "Otra Vuelta", lo hizo con algunos temores. "Pensé que los estudios me iban a matar, pero el sistema te engancha. Podés estudiar y llevar tu vida normal. Es una carrera muy accesible", dice. Su familia también se involucró en el proceso, y sus hijos están orgullosos de que ambos padres se gradúen.

María Laura también tiene la aspiración de avanzar en su carrera laboral. "Es una manera de involucrarse y apoyar a la escuela pública", asegura, y destaca que, de no ser por este programa, no habrían podido continuar sus estudios. "Lo que más me impresionó fue la calidad de los profesores. Son muy pacientes; la mayoría de mis compañeros eran adultos y les hacíamos miles de preguntas", recuerda. Además, enfatiza la importancia de "motivar a los jóvenes a terminar la secundaria y respaldar a las escuelas públicas, ya que no hay mejores herramientas que esas".

El programa "Otra vuelta" continúa creciendo, y esta semana se sumarán 125 estudiantes más a los 300 que ya participan de esta propuesta educativa que permite compaginar el estudio con la vida diaria. Como Alfredo señala, "es una carrera que te permite seguir con tu vida normal".

Para Roxana, el esfuerzo valió la pena. “A quienes estén pensando en volver a estudiar, los invito a hacerlo. Permítanse desempolvar esos sueños de la infancia y vuelvan a soñar”, concluye.

Este programa se ha convertido en una esperanza para muchos adultos que desean terminar sus estudios, y promete seguir transformando vidas.