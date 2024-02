5 ventajas de los servidores virtuales privados

Conozcamos en detalle de qué se tratan estos tipos de servidores, qué ventajas ofrece su contratación del servicio y algunas recomendaciones para que elijas el que más se adapte a tus necesidades empresariales

¿Qué es un servidor virtual privado?

Para entender qué son los servidores virtuales privados o VPS, según su sigla en inglés, primero debemos saber qué los servidores son ordenadores en los que se almacenan los datos de un sitio web permitiendo a los usuarios acceder cuando lo deseen.

En el caso de los vps, esos datos son almacenados en la nube a partir de la fragmentación de un disco permitiendo alojar allí un sistema operativo propio, otros tipos softwares y personalizarlo a de acuerdo a las necesidades específicas.

¿Qué ventajas tiene un servidor virtual privado?

A diferencia de los servidores de hosting tradicionales, los VPS ofrecen múltiples ventajas, entre las que podemos mencionar:

-Rendimiento superior

Los VPS ofrecen un mejor rendimiento general ya que cuenta con recursos dedicados especialmente para su funcionamiento y configuración. Al no compartir el uso de la memoria RAM y del almacenamiento, la velocidad de carga del sitio web es mayor.

-Flexibilidad

Los VPS permiten que los usuarios configuren los recursos según sus necesidades. De esta manera, el procesador, la RAM y el almacenamiento podrán contar con un funcionamiento personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno.

Esto permite, a su vez, tener una escalabilidad, es decir, aumentar la capacidad para poder mejorar el alojamiento en relación con el aumento de tráfico. Además, una cuestión no menor es que al no compartir el ancho de banda, el potencial aumento de tráfico no generará impactos negativos en el sitio.

-Seguridad

Una de las principales ventajas que ofrecen los VPS está ligada a la seguridad: al operar de manera independiente, los recursos y los datos están aislados en distintos servidores. A su vez, otro aspecto ventajoso en ese sentido es que las direcciones IP son distintas y no se comparten.

-Control

Los VPS les permiten a los usuarios la posibilidad de contar con un control total a través del acceso al root. De esta manera, a través de un panel de control será posible editar el entorno según el gusto o la necesidad e instalar distintos softwares como programas o aplicaciones para sacar el mayor provecho.

-Costo

Por último, aunque no por ello menos importante, posiblemente la principal ventaja que ofrecen los VPS es su costo. En comparativa con los alojamientos compartidos, claramente el presupuesto será mayor, pero si se coteja en comparación de la calidad y las prestaciones que ofrece el servicio, este es muy superior, por lo que el costo se equipara notablemente convirtiéndolo en una de las mejores opciones del mercado.

¿Cómo elegir un servidor virtual privado?

Ya dijimos que los VPS son una gran oportunidad para las empresas y repasamos las 5 principales ventajas que ofrecen este tipo de servidores.

Sin embargo, antes de contratarlo es necesario contemplar algunos aspectos para que la elección sea la que más se ajuste a los requerimientos necesarios.

Uno de los principales aspectos a considerar son los recursos disponibles, es decir, la RAM, el procesador y el almacenamiento, ya que estos te permitirán sacar el mayor provecho del VPS a partir de las configuraciones e instalación de software que puedas realizar.

A su vez, este aspecto está estrechamente ligado a la escalabilidad ya que, si aumenta el tráfico y requieres más recursos, contarás con la infraestructura necesaria para dar respuesta inmediata.

Otro aspecto importante es la ubicación del servidor. En este aspecto, es importante priorizar aquellas opciones donde éste se ubique lo más cerca posible de las potenciales audiencias para poder ofrecer una mejor experiencia.

Aunque los VPS son más seguros, no está de más chequear que las medidas de seguridad que ofrece el servicio son óptimas para poder trabajar con mayor tranquilidad y transparencia. En este sentido, es bueno que cuente con firewalls y copias de seguridad.

Por último, el costo. Es clave hacer un análisis comparativo de los distintos servicios con sus respectivos planes y costos para hacer una evaluación más certera de las posibilidades en relación a lo que se esté necesitando y se desee abonar.