El Trébol será sede de la Copa Provincia de Santa Fe de fútbol femenino

La copa, se jugará en categorías sub 10, sub 12 y sub 15; y Primera División. Las tres primeras disputarán en el predio de la Asociación Mutual de la Industria Láctea (Ampil), y en el Club San Lorenzo la categoría mayor.

La ceremonia inaugural será el día viernes 10, a las 19 y tras el acto, se proyectará la película “Muchachos”, sobre el Mundial de Qatar 2022.

Entre los clubes participantes, aseguraron su presencia River Plate, Banfield, Platense, Rosario Central, 9 de Julio de Rafaela, Racing, SOMRA, Atlético Rafaela y otros tantos que elevarán el nivel de este encuentro.

Según explicaron los impulsores de este certamen es uno de los torneos de fútbol femenino más federales del país. Jugarán la copa equipos de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos.

La ciudad de El Trébol prestará alojamientos para todas las delegaciones que llegan desde diversos puntos de Argentina.

Organizado por la Liga Rosense de Futbol, el torneo está auspiciado por la Asociación de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) a través de su secretario general Jorge Álvarez, el senador del departamento San Martín, Esteban Motta y la Municipalidad de El Trébol.