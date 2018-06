Grupo Troncales se presentó en la Peña de Morfi

Grupo Troncales se presentó en vivo en La Peña de Morfi durante el programa emitido el domingo 17 de junio por Telefe y conducido por Gerardo Rozin. El grupo folclórico rosense fue acompañado por Leonardo Ponzio, jugador de River y vecino de nuestra ciudad.







Leo Ponzio: "Las Rosas es mi lugar en el mundo"

"En Las Rosas soy yo, soy uno más, y el lado futbolístico es como que queda afuera, porque me conocen desde chiquito, y uno se brinda y se muestra como nació. Por eso mismo es mi lugar en el mundo", contó Leo Ponzio a Gerardo Rozín. "Soy uno más y eso hace que no me ande escondiendo por haber llegado a ser jugador de fútbol, y la verdad me siento cómodo", agregó el jugador de River iniciado en el Williams Kemmis de nuestra ciudad.

Fuente: Las Rosas Hoy