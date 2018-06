"El Pac-Man se jubilará...?"

(BOX, por Marcos Di Santo) Manny Pacquiao aseguró que no se interesa en la forma de pelear de Lucas Matthysse, la cual calificó de "muy agresiva".

Además, el filipino reflexionará sobre su futuro en base al resultado del combate ante el chubutense: "No diré que será el último."

Manny Pacquiao aseguró que decidirá sobre su futuro en función del resultado del combate frente a Lucas Matthysse, por el cinturón de campeón del mundo del peso wélter de la AMB."No diré que será mi último combate, pero reflexionaré sobre el resultado para continuar o no", señaló el filipino de 39 años, único boxeador en la historia en haber tenido el título de campeón en ocho categorías diferentes."Por lo que me entreno de la mejor manera para este combate y saber si lo puedo hacer o no", añadió.



Cabe recordar que el combate de Kuala Lumpur ante el de Trelew será el 15 de julio, a más de un año de la última vez que se subió a un cuadrilátero, cuando perdió por puntos con el australiano Jeff Horn por el cinturón de la OMB de los wélters, el 2 de julio de 2017.

"Matthysse combate de manera muy agresiva. No me preocupo mucho por su estilo. Mi sola preocupación es llegar al 100% de forma, tener la resistencia, la potencia y la fuerza para sobrevivir 12 rounds", explicó Pac-Man.

