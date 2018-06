Rizha se corona en Cool Stage

(De j-mjusind) - Con Rizha llegan los nuevo sonidos y eso pudimos descubrirlo y sentirlo en Cool Stage la pasada noche, llegan los directos con una historia que contar.

Rizha -nombre artístico de Tamara Ronchese, joven rosense residente en Madrid- no necesitó más que su voz (y una guitarra eléctrica ocasional) y a su dj para ir relatando sus pequeñas grandes historias. A esto, se sumó una pequeña performance y grandes visuales.

Canciones como One to the drunk Gods, Makeup y Halloween y The Same fueron parte de ese directo y para nosotros, tres grandes hits que dan un paso más a la hora de presentar estas canciones que mezclan electrónica, rock y géneros más potentes. Un directo de una artista que llega pisando fuerte y que tiene mucho que decir en la escena musical.



Un poco de historia sobre Rizha