Avanza la suspensión de la baja de retenciones a la soja

En tren de recalcular las variables después de la crisis cambiaria y en medio de las negociaciones con el FMI, el Gobierno evalúa dar marcha atrás con medidas fiscales para equilibrar los costos con el menor impacto social posible.

Soja. Se está analizando la suspensión de la baja de retenciones escalonadas a las exportaciones del complejo sojero, a razón de 0,5% mensual, progresión que viene aplicándose desde enero de este año, según la medida presidencial anunciada apenas asumió Mauricio Macri, que implicó una primera reducción de 5% del gravamen. Actualmente, la retención es del 27,5%, nivel similar a la de la mayor parte del gobierno de Néstor Kirchner.

Aunque el campo consideraría la medida una traición del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, con el sector que representó como presidente de la Sociedad Rural, la hipotética suspensión de la rebaja operaría en un escenario, por un lado de una fuerte caída de la producción, y por otro, de una mejor rentabilidad en dólares proveniente de la devaluación del peso desde el 25 de abril pasado.

Combustibles. Ayer trascendió que se estudia suspender el aumento de los Impuestos a los Combustibles, que debería aplicarse en junio, una vez conocidos los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec. Con la Reforma Tributaria, el impuesto dejó de ser un porcentaje y pasó a ser un valor establecido oficialmente, que se ajusta trimestralmente por inflación, que para marzo, abril y mayo en conjunto rondaría el 8%. Trasladar eso a los combustibles podría hacer insoportable la presión alcista que sostienen las petroleras por el acuerdo de estabilidad firmado este mes con el Gobierno.

La rebaja del impuesto a los combustibles fue una de las propuestas que le hizo al Ejecutivo el presidente de la petrolera estatal YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, para contener subas de combustibles.

La última oferta de Aranguren había sido reducir un 10% del tributo, pero el Estado lo descartó porque eso impactaría más en la recaudación fiscal que en un beneficio claro para los consumidores, dado que no bajaría tanto precios.

Fuente: Agritotal.com / Edición: Las Rosas Digital

La polémica de las últimas horas. En las últimas horas se desato una gran polémica entre el presidente de la nación y su equipo económico. Mientras que el presidente resiste la posibilidad de reimplantar las retenciones, y persiste en su promesa de bajar las retenciones a la soja; los miembros del equipo económico ven con buenos ojos poner retenciones del 10% al maíz y al trigo, y suspender la baja de retenciones a la soja, que quedaría con una tasa del 27,5%.

La fuente de esta información proviene del presidente de CRA Dardo Chiesa, que ya habría pedido una reunión de la mesa de enlace, y consecuentemente una entrevista con el presidente de la nación, Mauricio Macri. Esta información ha sido ratificada por fuentes inobjetables que nos dicen que este tema estaría siendo evaluado por el Ministro de Hacienda Nicolas Dujovne.

De esta forma, se buscaría acrecentar los ingresos del Estado con el fin de bajar el déficit fiscal, cumplir con un déficit primario del 2% del PBI, y lograr un desembolso de U$S 10.000 millones del FMI. El crédito del FMI sería excepcional, y se habla de una suma superior a los U$S 30.000 millones, aunque U$S 20.000 millones se desembolsarían en el año 2018.

Las subas de retenciones en trigo y maíz, le ayudaría al gobierno a bajar la inflación ya que descenderían los costos internos. Sin embargo, sería una pésima señal para los sectores de la producción, ya que sería un cambio de las reglas de juego, que afectaría la inversión.

La suba de retenciones al trigo y al maíz, como la suspensión de la baja de retenciones a la soja, dejaría a muchas regiones productivas con márgenes en rojo, lo que desataría una ola de protestas en todo el país, generaría más controversias que soluciones a la difícil situación que viven las economías regionales, que vienen de una dura sequía, y posterior sucesión de lluvias que no permitió tener una campaña agrícola importante.

Para este año se esperaban 57 millones de toneladas de soja, y difícilmente se puedan alcanzar 37 millones de toneladas. En maíz se esperaban 43 millones de toneladas, y dificulte se puedan cosechar 31 millones de toneladas.

Los agricultores que sembraron soja pierden ingresos brutos por un total del 62,5%, que está compuesto por retenciones que en mayo son del 27,5% y perdida de cantidades cosechadas del 35%.

El hombre de campo que sembró soja le ingresa el 37,5% de lo que esperaba cosechar a precios internacionales, si a esto el restamos los costos, alquiler de campos y el financiamiento que tomo para la campaña, el saldo es un rojo fenomenal.

En el caso del trigo y el maíz, a la implantación de retenciones sería un gran error, porque se perdería todo lo que se ganó a partir de las mayores inversiones que se realizaron en función de la nueva política que llevo adelante el presidente Mauricio Macri.

Mientras algunos técnicos repasan las bondades de la retención para contener los precios internos y el afán recaudatorio, el presidente no ha perdido la mirada crítica de estos impuestos distorsivos. El propio FMI en su dictamen de diciembre de 2017 indica que “se pueden tomar más medidas para eliminar los impuestos distorsivos”. Pareciera que la necesidad tiene cara de hereje, el FMI y los técnicos locales van por todo (se acuerdan quien lo decia), mientras que el presidente resiste.

por Salvador Di Stefano - Analista de negocios - http://www.salvadordistefano.com.ar