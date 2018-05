Las Rosas: intentaron un secuestro virtual

En declaraciones a Renacer Regional, Gabutto relató que "tenia que ir de un cliente a las 15hs. Y cuando salí de mi casa me sonó el teléfono, frene el auto y me pareció que era un llamado de whatsapp, atendí y no era así, era una video llamada por messenger".

"Me llama la atención que no tengo descargada esa aplicación, ahí aparece una chica semidesnuda ofreciéndome sus servicios, yo me niego, quiero bloquear la llamada y ahí me empieza a decir que Camila, mi hija más chica estaba en Rosario, que iba a pagar las consecuencias si yo cortaba", continuó. "Me puse muy nervioso y empecé a querer cortar y bloquear, y en ese momentos me mostraron fotos de mis otros hijos, mi señora, alertando que si cortaba les iba a pasar algo grave".

"Al no poder cortar la llamada le quite la batería al teléfono, luego lo prendí y me comunique con mi familia y pude corroborar que estaban bien y se trataba de una mentira", expresó.

Agradeció la contención de los amigos a través de llamados y mensajes.

(Se recomienda escuchar el audio completo)