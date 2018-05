El Intendente Meyer mantuvo una reunión con Fiscales

"Algo me quedó claro en este encuentro en Fiscalía: todos trabajan para el gobierno provincial. Por más que intenten buscar "pelos al huevo" la responsabilidad es del Gobernador", dijo.

Algunos conceptos del Intendente:



- Le he enviado una carta documento reafirmando lo escrito en la carta firmada por muchísimos rosenses tiempo atrás, solicitando la provincia de ocupe de temas de seguridad y combate al narcotráfico.

- Nos reunimos este viernes con la Fiscal Ana Tulian y el Fiscal Santiago Tosco, y algo me quedó claro: todos trabajan para el gobierno provincial. Por más que intenten buscar "pelos al huevo" la responsabilidad es del Gobernador.

- Yo veo que entre fiscales y policía hay un echarse culpas unos a otros. Pero el asunto es que los casos no se resuelven y nadie esta detenido.

- Pero además ocurre que los policías que trabajan bien, muchas veces terminan siendo los procesados por la Justicia.

- Dejé clara mi preocupación sobre la posibilidad de que un vecino, un trabajador, termine cometiendo un delito mayor defendiendo a su familia.

- Yo invito al Gobernador a trabajar juntos. Voy a colaborar con quien actúe contra el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia. No soy enemigo natural de nadie.

- La independencia de los poderes no esta garantizada en Santa Fe. No hay estado de derecho ni república.

- Los fiscales se autodenominan fusibles, no se de qué pero eso hacen. No quiero muertos en Las Rosas porque hay fusibles que no hacen su trabajo.

- Yo voy a seguir reclamando como lo hice desde siempre.

- Hay políticos que proclaman terminar con el tráfico de drogas, y después hablan de aprobar la ley para que el narcomenudeo se trate en la justicia provincial. Si hoy estos fiscales y estos jueces no pueden con los casos que tienen ahora, que van a hacer si les agregan otros más.

- Acá más que el narcomenudeo hay que agarrar a la avioneta que tira la droga, y a la camioneta que medio pueblo ve ir al campo a buscar esa "falopa". Acá hay encubridores de estos hechos delictivos.

- Lifschitz debe cambiar las reglas de juego. Hay que dejar de renegar con los fiscales, con los comisarios, con los jefes de policía. Y si el problema es nacional como nos dicen, entonces que el Gobernador le hago los reclamos firmes al Presidente de la Nación.

- Y si las leyes o el código procesal no sirven, deben ponerse los diputados y senadores a corregir todas esas faltas.

(Se recomienda ver el video completo)