Explicación de Germán Staffolani por la polémica sobre el tema "Viajando voy"

Palabras de Germán Staffolani.

"Nosotros en su momento grabamos "Viajando voy", tuvo mucha repercusión y estábamos todos de acuerdo con hacer este cover de los colegas paraguayos "Tierra Adentro" . Cambiamos dos estrofas al tema donde nombraban comidas típicas de ellos, porque no estamos acostumbrados a esas cosas. Nos pareció que no iba a implicar en nada, pero medios de allá dijeron que era un plagio".

"Hoy nos asesoramos con autoridades de SADAIC, nuestros abogados y abogados de ellos, y resulta que plagio no hay, así que por ese lado tenemos tranquilidad, porque nosotros nunca tuvimos la autoría de ese tema y jamas se negó que el tema era de ellos".

"El problema viene porque cambiamos esas dos palabritas (chipá y sopa). Hoy al mediodía nos pusimos en contacto con el mánager de ellos y sinceramente les molestó que modificaramos la letra, pero entienden que en el tema de ellos había palabras que no pegaban".

"Todo el mundo graba covers de todo el mundo y no hay problema, pero legalmente no tiene nada de malo para nosotros, salvo que a la gente de Paraguay no le caiga bien".

