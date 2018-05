Fueron liberados los parejenses detenidos en allanamientos

Los tres detenidos en los allanamientos realizados por la Policía Federal el miércoles pasado en la vecina ciudad, donde se secuestró medio millón de pesos y droga, fueron liberados.



El abogado defensor de los detenidos, Luis Rossini, expresó a un medio de Cañada de Gómez: "Nosotros asumimos la defensa el día jueves y por suerte el viernes fueron liberadas las tres personas que estaban detenidas. Yo le decía a usted que esta causa se cae a pedazos, es nula. Salen absueltos porque el allanamiento lo libra un juez provincial, de Cañada de Gómez, sin fundar...".

"Yo nunca discuto lo que comenta la gente porque en realidad digo que cada uno tiene su forma de ver, no podemos pretender que todo el mundo (los que no son abogados) comprendan derecho y saben que pasa: el garantismo en realidad es muy importante, por más que la palabra esté devaluada, que son las garantías que tenemos los individuos ante el poder que tiene el Estado, a mi no me importa el fin, los métodos tienen que ser correctos", resaltó.

Aseguro que el dinero era de procedencia legal, y que la droga fue plantada. "Que casualidad que el momento en que se encuentra la droga no fue filmado por la Policia interviniente", dijo.

El video contiene las declaraciones del Dr. Rossini a Diario Visión.

Fuente: Contacto FM