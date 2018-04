Futbol: la Copa Santa Fe ya está lista

En primera fase por participar cada club recibirá 25 mil pesos. La final se jugará en agosto y el ganador percibirá 1.400.000 pesos de premios. El fixture se sorteará el próximo viernes 3 de mayo en la capital provincia.

Todas las fases se definirán con partidos de ida y vuelta, a excepción de los octavos de final que se disputarán con partido único.

La Liga Cañadense de Futbol estará representada por ADEO (Cañada de Gómez), Defensores (Armstrong) y Sportivo (Las Parejas). Los dos primeros se eliminarán en el arranque del torneo. Sportivo, como proveniente del Federal A, salteará las dos primeras ruedas, comenzando su actuación en la tercera fase.

La serie entre el cañadense y el de Armstrong se disputará en mayo, el partido de ida 5 o 6 de mayo, y el de vuelta 12 o 13 de mayo.

AQUÍ EL FIXTURE DE LA PRIMERA FASE:

Liga Verense: Deportivo Unión de Crespo vs Huracán F.C

Liga Reconquistense: Tigre de Avellaneda vs Matienzo de Romang

Liga Ocampense: C. Ex Alumnos de San Antonio vs Soc. C. Huracán

Liga Deportiva del Sud: Firmat F.C. vs C.A. Argentino

Liga Interprovincial: C.A. Arteaga M.S.B. vs C.A. Federación

Liga Cañadense: C.A.Defensores de Armstrong vs Asoc. Dep. Everton Olimpia de Cañada de Gómez

Liga Casildense: 9 de Julio de Arequito vs Belgrano de Arequito

Liga Paivense: C.A. El Pirata de Los Zapallos vs Central Helvecia

Liga Galvense: C.A. Irigoyense de Pueblo Irigoyen vs Unión Deportiva y Cultural de Bernardo de Irigoyen

Liga Venadense: C.A. Jorge Newbery de Venado Tuerto vs Belgrano de Santa Isabel

Liga Rafaelina: C.A. Ferrocarriles del Estado vs C.A. Peñarol

Liga Departamental San Martín: C.A. Nuevo Piamonte vs C.A. Sastre

Liga Ceresina: C.A. San Lorenzo vs C. A. Tostado

Liga Sanlorencina: Beltran F.C. vs C.A. Timbuense

Liga Totorense: C. Sportivo Rivadavia de San Genaro vs C. Totoras JR.

Liga Regional Del Sud: C. Unión Arroyo Seco vs C. Porvenir Talleres de V. Constitución

Liga Rosarina: C. Morning Star vs C. Ateneo Pablo VI

Liga Esperancina: C.A. Unión vs Asoc. Dep. Juventud

Liga Santafesina: C.N. El Quillá vs C.A. Sanjustino