"Es una lotería..."

Cuando uno se pregunta qué tan brava es la parada de un boxeador en una pelea mundialista, no se necesita fijarse en el récord ni tampoco en la preparación que realizaron los púgiles. Con entrar a cualquier página de apuestas alcanza para saber quién y con qué ventaja sube uno al ring. Éstas, casi nunca fallan. Este sábado, Argentina tendrá la posibilidad de sumar dos nuevos campeones mundiales a los ya consagrados Lucas Matthysse y Brian Castaño, aunque las chances de lograr ambos cinturones son bajas.

En Belfast, Irlanda del Norte, Omar Narváez (48-2-2, 25 KO) se medirá con Zolani Tete (26-3, 21 KO) por el cetro gallo OMB, en poder del sudafricano. Basándose en los antecedentes (Tete noqueó en su última pelea en 11 segundos; Narváez perdió en sus pasadas dos excursiones fuera del país) y la diferencia de alturas (el Huracán mide 1m59, 16 centímetros menos que el moreno), Bwin, William Hill y Net bet dan muy de punto al chubutense de 42 años. Su victoria paga 13-1, es decir, si ponés 100 pesos te llevas 1.300.

Narváez, que tras haber sido campeón mosca y súper mosca sueña con ser el primer argentino en lograr tres cinturones, confía en dar el golpe (frente a Naoya Inoue, en su última derrota, había entrado con las apuestas 12-1) y amerita una fichita.

En un panorama similar se encuentra Jesús Cuellar (28-2, 21 KO), ex titular pluma AMB, que en el Barclays Center de Brooklyn se enfrentará a 12 rounds, por el súper campeonato súper pluma, con Gervonta Davis (19-0, 18 KO). La victoria del Forastero oscila entre 5 y 7-1, mientras que el estadounidense, quien es manejado por Floyd Mayweather, apenas da 17 centavos por cada peso puesto. El moreno de 23 años es una de las promesas del boxeo yanqui, pero Cuellar quiere sumarle la primera derrota a un intachable récord.

Si bien no abundan las sorpresas, siempre las hay: Buster Douglas entró vs. Mike Tyson en 1990 con las apuestas 42-1 y lo noqueó en el 10° asalto. ¿Quién te dice que los argentinos no hagan saltar la banca? De ganar los dos, las apuestas combinadas pagan 80-1.

En los rings hay un gran boleto de lotería.

*BOX, por Marcos Di Santo