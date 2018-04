El 1° de mayo llega a Cañada de Gómez la obra más premiada del verano:

“Como el culo” - THE PLAY THAT GOES WRONG- es el gran fenómeno de humor para toda la familia. La comedia que disfrutan desde niños hasta abuelos, pasando por adolescentes y adultos. Es la comedia más sorprendente y delirante, disparatada. La comedia en la que todo sale mal. Luego de haber causado furor en distintas partes del mundo, repite la historia en nuestro país donde también es multipremiada y halagada por la crítica.

Con un elenco plagado de estrellas, Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Fabian Gianola, Alejandro Paker, Miriam Lanzoni, Gonzalo Urtizberea, Tamara Garzón y Fabián Rendo dan vida a “Como el culo” , el mejor plan familiar para una salida teatral.

Esta temporada se convirtió en la obra más premiada a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que un espectáculo obtiene el galardón por Mejor Comedia, la misma noche, en las dos plazas veraniegas más importantes de la actividad teatral: Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

“Como el culo” ha sido la obra más premiada en la ceremonia de los Estrella de Mar, recibiendo 5 estatuillas de las 7 nominaciones obtenidas. Mientras que en Carlos Paz también obtuvo 11 distinciones, 8 Premios Carlos y 3 Premios Vos.

En este delirio escénico, que va transitando ya su segundo año de intentos catastróficos, un grupo teatral de La Cornley Polytechnic Society, decide por fin poner en escena una obra de misterio, sobre un asesinato, situada en el año 1920. Pero como el título sugiere, todo lo que pueda salir mal, efectivamente sale mal… y peor. Los protagonistas de esta “pieza dramática” luchan contra viento y marea para superar los obstáculos hasta el saludo final de la obra, con sus hilarantes consecuencias…

Para más información comunicarse al teléfono 3471 677046