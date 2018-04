Seguridad: "Pongámonos la camiseta de ciudadanos, y digamos basta."

"Si no le exigimos a los dirigentes estamos fallando como pueblo", expresó el Intendente Javier Meyer. "El narcotráfico y el delito solos....no se mantienen. Hay protección".

Conceptos del Intendente de Las Rosas:

- DROGAS E INSEGURIDAD. Soy de los más que expresan su preocupación respecto a la inseguridad, que ya nos ha desbordado a todos. Esto no se va a corregir hasta que no se combata el narcotráfico realmente, ya que todos los robos que se producen son para obtener dinero para comprar droga.

Es un problema que debe resolver el gobierno nacional y el provincial. Todos vemos lo que pasa, la zona liberada, la falta de justicia porque casi siempre se libera al que comete el delito y terminan procesados los policías que fueron a detenerlo por no tener órdenes de la fiscalía.

Esta provincia tendrá solución cuando cambie el gobierno y se ponga mano firme en seguridad. En adelante se debe votar a quien se comprometa a terminar con el narcotráfico y la inseguridad, al que se comprometa a defender los bienes del Estado. No compremos más humos los ciudadanos. Los candidatos deberán empezar a hablar de estos temas.

Debemos recuperar el sentido de la democracia que es “gobierno del pueblo”. ¿Y que esta fallando?: el pueblo, porque fallan los gobiernos pero nadie pide la cabeza de los que no cumplen.

Necesitamos seguridad para ser una Nación. Por eso yo digo vivimos en la dictadura del delito, de la corrupción, donde nadie va preso, donde paga el bueno por el malo. Entonces los vecinos deben reclamar a los diputados, a los senadores, llame a la orden al gobernador de Santa Fe, hay que llamar a la orden al Presidente de la Nación.

- APORTES. Se entregaron valores de acuerdo a lo que corresponde por Ordenanzas Vigentes

Bomberos $42.000

Biblioteca $5.320

Hogarcito de Nazareth $63.291,67

Banda Municipal $17.000

SAMCO $93.000

SIAMED $20.000

- INFORME A LOS VECINOS. Presentaremos un informe que recibirá cada vecino en su casa, donde se describen las obras hechas, los servicios ampliados, los recursos entregados instituciones, y otros temas de interés. Así como los recursos monetarios existentes.

- PEDIDO DE OBRAS. Nos reunimos días atrás con vecinos del barrio cercano al Polideportivo de Almafuerte, que tienen la intención realizar obra de pavimento en todas esas calles. Además ya se terminó de hormigonear la calle Coronda al 500, pagada por frentistas.

- AGUA CORRIENTE Y CLOACAS. Hemos prácticamente llevado el agua corriente a todos los rincones de la ciudad, y ahora tenemos como objetivo hacer los mismo con las cloacas, para lo cual he presentado al gobierno nacional carpetas para solicitar acompañamiento para adquirir dos nuevas estaciones de bombeo. Pero me preocupa muchísimo el destino final de los líquidos cloacales, porque las piletas de decantación ya están obsoletas, y hacer una obra adecuada a estos tiempos precisa necesariamente apoyo de la Provincia y la Nación, porque estamos hablando de millones de pesos.

- RECICLADO DE RESIDUOS. Queremos seguir avanzando con el reciclado de residuos domiciliarios para llegar a erradicar el basural a cielo abierto que aún tenemos. Pronto se verán en la ciudad los nuevos “Puntos Limpios”, de construcción antivandálica, que me ha sorprendido por su calidad. Esperamos que la gente siga colaborando con la separación de basura en origen, porque estamos frente a una cuestión que no tiene soluciones mesiánicas o mágicas sino que depende del trabajo de todos los habitantes. Es responsabilidad de todos, y estamos bien encaminados en esta materia.

