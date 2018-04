Robaron en una panadería utilizando un arma blanca

La señora dió detalles: "Fue el viernes alrededor de las 20 horas, yo estaba trabajando. En el lugar hay una cámara pero en ese momento no estaba grabando. Al verlos entrar le advertí a la empleada que eran ladrones".

" Yo me levanto y cuando ella fue le decían esto es un robo, dame la plata. No quisieron que tocara nada por se llevaron directamente la caja registradora. Los delincuentes intentaron entrar a mi casa, yo quise impedirlo y tratar de agarrar el teléfono, pero allí uno de ellos me apunto con un cuchillo en la panza. Entonces afloje y se fue, Subieron a una moto y a la media cuadra lo esperaba un Renault 12 azul. La suma que se llevaron es de alrededor de $10.000".

La comerciante ya fue robada otras 3 veces, aunque en esas oportunidades no estában o dormían. "Pero esto fue otra cosa, encontrarse de frente con un ladrón portando un cuchillo asusta. Aparte de lo material que se llevan, que es producto del trabajo, nos preocupa mucho porque tenemos una empleada trabajando".

"Dimos información a la policía, sacamos fotos de la moto, que seguramente puede reconocerse. Pero como siempre pasá acá, no encontraron nada. Nunca se encuentra nada", expresa Nélida. "