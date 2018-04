Acto por el Día del Veteranos y los Caidos en la Guerra de Malvinas.

Con la asistencia de veteranos de la guerra, la presencia del intendente Javier Meyer, autoridades de la escuela, concejales, miembros del gabinete, abanderados, fuerzas vivas, y público, el encuentro se inició con las estrofas del Himno Nacional y la Marcha a las Malvinas Argentinas, interpretadas por la Banda de Música "Gral. Manuel Belgrano".

Fue luego el momento para las referencias alusivas a cargo de la directora del establecimiento escolar Mariela Noguero, y luego las emotivas expresiones y recuerdos del excombatiente Omar Auel. (Las palabras de ambos pueden escucharse en los audios que acompañan esta nota).

Posteriormente se depositó una ofrenda floral en el monumento que recuerda a los Caídos, para retornar a la escuela y finalizar el acto con una nueva participación de la Banda de Música.

Creemos propicia esta fecha, para publicar la emotiva entrevista a Julio Aro, ex combatiente en Malvinas y titular de la Fundación No Me Olvides, realizada en el programa Las 4 Estaciones. En ella, Aro nos cuenta como nació su compromiso con la necesidad de identificar a soldados enterrados en el Cementerio de Darwin, cuya tumba figuraba como "Soldado Argentino solo conocido por Dios"; y detalla además el camino recorrido hasta que eso se hizo posible, más las personas que participaron haciendo realidad este objetivo humanitario.