"Hoy el peronismo tiene la tarea de organizarse para gobernar Santa Fe"

“Frente al agotamiento del gobierno del socialismo en nuestra provincia y del quiebre del FPCyS, los peronistas de Santa Fe debemos darnos la tarea de presentar una alternativa de gobierno superadora, creíble, capaz de ocuparse de los problemas que aquejan a los habitantes de nuestra provincia, y resolverlos”, dice la diputada Claudia Giaccone.

“Ante los aumentos de la energía eléctrica, el transporte, los peajes, la inseguridad, el oficialismo prioriza en el debate público la reforma de la constitución como medio para lograr la reelección del actual gobernador. Es otra nuestra responsabilidad ante la sociedad”, continúa la legisladora. “Debemos trabajar atendiendo los problemas que los santafesinos padecen, y que nos cuentan en cada oportunidad que recorremos el territorio y hablamos con ellos. Ante la angustia de no llegar a fin de mes, y el riesgo de perder el trabajo, para aquellos que hoy lo tienen, o no lograr alguna changa para los que no, nuestra obligación como peronistas es organizar nuestro partido como un movimiento político que proponga soluciones concretas y tenga la fuerza para llevarlas a cabo”, expresa la legisladora.

“Hemos demostrado durante el 2017 que podemos hacer una gran elección, con más de 500000 santafesinos acompañándonos con su voto”, manifiesta. “Esto fue posible actuando con un acuerdo de unidad y dejando claro el objetivo a defender”.

“Debemos representar a amplios sectores de la sociedad que hoy padecen políticas de ajuste y retroceso en las expectativas de futuro, antes que centrarnos en alquimias que sólo entienden los dirigentes. Ese es el camino a seguir, el peronismo tiene de sobra figuras para llevar adelante ese proceso y luego será 2019 el año para comenzar a sumar otras voluntades”, concluye.