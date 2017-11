Rosana Siri, electa concejal en Armstrong, renunció antes de asumir

Augusto Fischer – Concejal- (Frente Justicialista) “Es una estafa electoral, porque ella hasta el último día de campaña le pidió a la gente que la voten, prometiendo cosas que iba a hacer en el Concejo; pero ya sabía que si ganaban la Intendencia no iba a ser Concejal. Es muy claro: se quiso asegurar un sueldo del Estado, nada más. O sea: si perdían la Municipalidad, tenía asegurado el cargo de Concejal, porque iba primera en la lista y sabía que entraba; y si ganaban, se quedaba en la Municipalidad, porque ahí se ve que le conviene más. Y es lo que pasó. Es clarito. No les importa engañar a la gente, porque ellos lo único que quieren es vivir de la política, no tienen vocación de servicio”.

Emiliano Gramigna –Concejal - (Renovación por Armstrong) “La gente a través del voto te da la posibilidad de honrar o no un cargo; cuando la gente elige lo hace es para que los representes, basado en las condiciones y las propuestas que hiciste en la campaña. No asumir el cargo me parece justamente una falta de respeto a esa gente que confío y te eligió”

“No dudo sobre el buen desempeño que va a tener el nuevo Concejo a partir de ahora, pero creo hay en cierta forma un menosprecio a la institución. La explicación no me interesa que la venga a dar a los Concejales, sino a la gente ya que públicamente se le pregunto a Siri si iba a asumir y dijo que si”.

Adrian Marozzi –Presidente del Concejo Municipal- (FPCyS): “Ella tendrá los motivos adecuados, yo no soy quien para hacer un juicio de valor frente a esa decisión. Sí les puedo decir que si uno es cabeza de lista no renunciaría a una banca. Pero Siri tendrá sus razones lógicas y coherentes. Los juicios de valor son personales, dependen de cada uno. La misma ciudadanía determinará si actuó bien o actuó mal”.

