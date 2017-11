En una combi de los '60 viaja y busca gente que haga música

Desde 2010 Darío Chiesa, un cantautor radicado en Esperanza, Santa Fe, se propuso emprender una gira en su Volkswagen combi, de la década del '60 para compartir su música en diferentes localidades, entre ellas nuestra ciudad.

Hasta ahora lleva recorridas más de 60 ciudades, en las que ha actuado con cerca de 100 músicos argentinos y chilenos. En diálogo con Cadena 3 contó que lo hace porque le "encanta ir en esa búsqueda constante de gente que haga música" y denominó a esta experiencia "Gira Tortuga".

"La música es un bien terráqueo al que hay que valorar y está comprobado lo bien que nos hace", reflexionó y expresó que "los viajes tienen que ver con el alma y el espíritu. Es el canalizador de ideas y de todo lo que siento".



En cuanto a sus viajes, contó que los lleva a cabo solo porque "son un poco largos en cuanto a la sobrevivencia". "Me fijo y me establezco un mínimo de 22 días. Lo máximo que he podido estar en la camioneta es 45 días", confiesa y dice que "lo lindo y lo loco de esto es que, vivir en una camioneta tan pequeña, en esta casa rodante, hace que agradezca el retorno al hogar y todo lo logrado con esfuerzo".



El artista, de espíritu libre, asegura que en estos viajes "no hace una logística previa". "Prefiero el factor sorpresa porque es en donde descubrís a la persona tal cual es. No le pido nada a la gente, no le exijo nada y me invitan a su casa pero yo digo que la experiencia completa es vivir en la camioneta", enfatiza.

Durante los viajes en los que conoce a otros músicos, los invita a compartir canciones y cuando la oportunidad se presenta lo registra en videos.

Respecto al fin de este recorrido, comenta que "se fue prolongando en el tiempo" y que como "se hace de corazón" espera que sea "una gira eterna".

"Mientras uno tenga ganas de andar, lo voy a seguir haciendo mientras el físico y la edad me acompañe", cerró.

Recuerdos de aquella presencia en Las Rosas:

- Junto a Pablo y el recordado Clemente Colazo - https://youtu.be/iOxaVo1EY98

- Junto a Mirko Leoncini - https://youtu.be/s7tLp2fBIqY

El próximo año Chiesa ha sido invitado a participar del Festival Argentino que se realizará el 12 mayo del 2018 en Washington, Estados Unidos, y entre quienes también actuarán Los 4 de Córdoba.

Fuente: Cadena 3 / Edición y archivos: Las Rosas Digital