Las Parejas: se hizo pasar por personal del banco y les robó dólares

Ocurrió este jueves cuando la mujer confió en un llamado telefónico que le hizo esta persona haciéndose pasar por su nieto.

Rubén Mari, relató en diálogo con Contacto FM la situación lamentable que debió pasar su suegra cuando se dio cuenta que toda la historia que le inventaron era una completa mentira, y que había confiado en un supuesto empleado del banco a quien entregó una importante suma de dinero en dólares. Tuvo un llamado telefónico en el que una persona se hizo pasar por su nieto Agustín que estudia en Rosario.

Le hicieron creer que era ese joven y le preguntaron: "abuela, vos tenes dólares en tu casa, porque la mami está en el banco y se vencen todos hoy, hay que llevarlos si o si, los vamos a pasar a buscar con la mami o te los va a ir a buscar alguien del banco’", relató Mari.



Fue así que luego de unos minutos, un hombre golpeó a la casa de la señora y señalo que era personal del banco y que venía a retirar el dinero tal como lo había dicho su hija y nieto. La abuela creyó ya que le brindó todo tipo de información con datos certeros, lo que hizo que ella no pueda llegar a desconfiar.



“Haciéndose pasar por un tal Marcelo Conti que trabajaba en el banco le hizo todo un embrollo, la convenció y se llevó los dólares”, dijo Rubén y acentuó: “Les pido encarecidamente a los comercios que tengan cuidado al recibir dólares porque la denuncia ya está hecha, también ya sabemos que es una persona de Las Parejas, que viene repitiendo esta modalidad de engaño a la gente”. La víctima habría reconocido a la persona a través de una fotografía que se viene difundiendo a través de las redes sociales de esta ciudad.



"Estamos en tierra de nadie y yo defiendo a la Policía porque lo que pasa acá es que la Fiscalía da vueltas y es lento. Las leyes tienen que cambiar, no se puede seguir así. Son los ahorros de toda la vida de mis suegros y lamentablemente quedan asustados. Yo me pregunto a donde vamos a este ritmo, lo único que falta es que alguien tome una drástica decisión por mano propia”, lamentó y pidió que “la gente tome precaución de no abrirle a nadie la puerta”.