Charla de Gastón Pauls sobre adicciones, en Las Parejas

En las palabras de bienvenida, el Intendente Horacio Compagnucci remarcó las gestiones realizadas en conjunto desde municipio, “el Área de Desarrollo Social y el DIAT que se hicieron lo necesario para que los chicos de las escuelas medias y el público pueda escuchar la experiencia de Gastón”, indicó.

Por su parte, en conferencia de prensa, el actor contó que su testimonio está basado en lo que dice y cree, “esto es un tema que está pegando en todo el país, no hay una manera de salir de esto solo, es un laburo entre todos, un pibe que consume es un problema social, cada uno desde su lugar puede hacer mucho más de lo que está haciendo y solo hablando del tema se puede solucionar”, sostuvo el actor; “dicción es decir y no hay que creer que es solo un problema que le pasa a otro, entre todos podemos empezar a buscar respuestas”, agregó.

Pauls contó que su recuperación arrancó hace casi 12 años, “al principio es muy lento, y yo me digo que sigo sin consumir ´solo por hoy´, cada día que me levanto agradezco levantarme y estar limpio”, indicó, al tiempo que contaba que este ciclo de conferencias surgió “hace 4 años cuando me llamaron para una charla y me pareció necesario estar contando mi historia”, dijo-

"El adicto toca fondo todos los días, yo toqué fondo un montón de veces, en un momento hasta pensé que no había nada por encima mío, yo me creía Superman y a veces un gusano cuando no consumía”, ejemplificó; “no es el fondo lo que te hace salir, he visto gente que llegó al fondo y muere o mata a otro o se suicida, hay una bendición, algo me dijo a mí un día “hasta acá” y pedí ayuda a Dios”, relató.

"La adicción es una enfermedad de las más graves que hay en el mundo, y aún pidiendo ayuda nada te asegura vivir una vida limpia, hay muchos que hacen tratamiento y el mismo día que salen van a consumir”, relató Pauls, al tiempo que remarcaba que hoy por hoy está lúcido “pero hace 12 o 13 años no hubiera podido estar frente a alguien y menos dar una charla, mi intención es escuchar y recibir preguntas, dudas y criticas que también me llevan a trabajar en mi recuperación”, expresó.

"En todos los ambientes está la droga y en el inicio del consumo juega todo, desde las relaciones, la familia y lo social, dónde y con quien estás viviendo, si tenés laburo y la situación anímica, pero también está bueno que se reconozca a gente que está en el día a día para que estén contenidos y que puedan trabajar juntos”, mencionó Gastón; “yo trataba de llenar un vacío que era imposible tapar con una sustancia, en mi caso yo la noche más desesperada de mi vida dije “Dios sacame de acá porque no puedo”, sostuvo.

En el final, la Lic. Georgina Pieretti remarcó que en el DIAT “funciona un tratamiento gratuito destinado a todo aquel que esté atravesando la situación del consumo o conozca a alguien que lo necesite, les pedimos que se acerque para que podamos ayudarlo”, finalizó.

