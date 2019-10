Organizaciones juveniles de Las Rosas llaman a la participación solidaria de toda la comunidad. Ellas tienen el objetivo de realizar una colecta de ropa, aprovechando el cambio de estación, y hacerle entrega de las mismas a las instituciones que trabajen con niños y/o familias de la ciudad ayudando a solucionar un tema que afecta la economía de las familias como lo es la vestimenta. Sumada a dicha campaña, aprovechamos la oportunidad para poder recolectar donaciones de alimentos no perecederos colaborando con los niños del CAF Nº8 y los merenderos de nuestras instituciones de la sociedad civil.

¿DE QUE SE TRATA LA CAMPAÑA UNIENDO SOLIDARIDAD?



“Porque la acción más pequeña, vale mucho más que la intención más grande”

El siguiente proyecto está enmarcado dentro de un contexto socioeconómico complejo, que como país nos toca atravesar y donde nuestra ciudad no está exenta del mismo. Estamos convencidos, que todas las instituciones de la sociedad civil deben hacerse fuertes complementándose y articulando actividades con objetivos comunes y concretos para paliar esta situación y como que jóvenes no podemos dar la espalda a la misma. Es por ello que las juventudes deben tener un rol clave para con la sociedad toda, participando activamente desde sus distintos ámbitos de desarrollo.

En Las Rosas en este último tiempo observamos con orgullo, como la participación de la juventud fue creciendo y volviéndose contagiosa en varias instituciones de la ciudad. Estas juventudes se involucran en diferentes espacios, pero creemos y consideramos que todas se componen desde los mismos valores como la igualdad y solidaridad hasta la participación.

Por estos motivos, que proponemos llevar a cabo, una acción que consista en poder dar en una solución provisoria con respecto a las necesidades y urgencias de los sectores más vulnerables y afectados por las situaciones antes mencionadas. El objetivo es poder realizar una colecta de ropa, aprovechando el cambio de estación, y hacerle entrega de las mismas a las instituciones que trabajen con niños y/o familias de la ciudad y de esta forma, ayudar en solucionar un tema que afecta la economía de las familias como lo es la vestimenta. Sumada a dicha campaña, aprovechamos la oportunidad para poder recolectar donaciones de alimentos no perecederos colaborando con los niños del CAF Nº8 y los merenderos de nuestras instituciones de la sociedad

civil.

Dicho esto, invitamos a toda la comunidad de Las Rosas a participar, los días sábado 19/10 y domingo 20/10 en la Fiesta Provincial del Mate y sábado 26/10 en la plaza Manuel Belgrano desde las 14:30 hs. de la “Campaña Uniendo Solidaridad”, para poder brindar ayuda, tanto a niños como a adultos, rosenses que lo están necesitando.

Desde ya muchas gracias.

Saludamos atte.

Juventud Verdinegra, Juventud Rojiblanca y Juventud Socialista Las Rosas.