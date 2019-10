"La plazoleta Rincón del Sol será un espacio amplio para disfrute de todos"

Algunos conceptos del Intendente Meyer en su informe semanal del 4 de octubre 2019:

ESPACIOS VERDES

- Rincón del Sol: “Queremos que sea un espacio amplio, para que la gente pueda sentarse a tomar mate, pueda caminar y los chicos puedan disfrutar de los juegos que se están restaurando los que sacamos y habrá alguno juego nuevo también. Se están plantando árboles -lapachos rosados y amarillos- y arbustos en diferentes sectores, y estamos colocando las columnas para el alumbrado que serán solo tres con dispositivos led. Antes había 14 columnas.”

- Parque en Barrio 27 de Marzo: “Va tomando forma, pero pido a los vecinos que nos ayuden con la cuestión del cuidado, sobre todo con la parquización, ya que hemos encontrado que algunos imbéciles arrancan pinos recién plantados, y los dejan tirados en el canal aledaño. Esto es un desprecio a la comunidad toda. Y además como yo exijo a los trabajadores municipales para que cumplan su función, también debo exigir a los rosenses respeto por el trabajo de los municipales. Así que sería bueno poder mostrar a Las Rosas quien o quienes son los que destruyen lo que es de todos.”

PAVIMENTO URBANO

- “Ya se terminó con el barrio cercano al Polideportivo de Almafuerte, faltan solo los detalles menores. Ahora se está pavimentando calles Belgrano y Tres Lagunas, que una vez finalizado estaría completo el proyecto en la zona sur de la ciudad. De allí iríamos a la zona norte, con dos cuadras en calle Maipú, dos cuadras de Guillermo Benitz, una cuadra de Buenos Aires, otra cuadra de Sarmiento; y luego calle Lamadrid en todo el tramo desde Buenos Aires hasta la ruta 178.

De esta manera se favorece el Club Williams Kemmis con acceso pavimentado desde la ruta, como también los hicimos con Club Almafuerte al pavimentar Roque Saenz Peña y Urquiza; y al Belgrano A. C. cuando se hizo calle Santa Fe.”

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

- “Continúa la colocación de vacunas a mascotas hasta el 19 de octubre. Quiero agradecer a todos los veterinarios que trabajan para esta campaña gratuíta, y es especialmente al concejal Néstor Aquino, también profesional veterinario, que se ocupo de organizarla y gestionar las 2000 dosis que se están utilizando.2

“CLAUSULA GATILLO” Y LA CUESTIÓN SALARIAL

- “Tengo la preocupación que tienen todos los intendentes y presidente comunales sobre el tema. El ajuste por “cláusula gatillo” es muy bueno en un escenario económico de inflación normal o controlada, pero ahora estamos hablando de valores que afectan los recursos municipales y llevaran a muchos municipios a no poder pagar los sueldos. Hasta el momento los salarios han disparado un aumento del 60% y el próximo mes estaremos sumando seguramente un 6% más. Nosotros en Las Rosas tenemos reservas porque hemos hecho una buena administración, pero estos incrementos tan grandes generan desfinanciación a las ciudades y pueblos y ya vemos que muchas no alcanzan a abonar los salarios e irá empeorando.

Por eso creo que hay que dejar de explicar que pasa para empezar a buscar alternativas. El gobierno provincial debe llamar a una reunión conjunta con intendentes, presidentes comunales y el gremio para definir que hacer, porque por el camino que vamos se va a llegar a que muchos empleados no llegaran a cobrar los próximos meses. Entonces, buscando mantener los salarios actualizados se llegará a la situación inversa de directamente no cobrarlos. Porque el estado de la sociedad impide trasladarle a los contribuyentes todos estos incrementos y el presupuesto municipales de muchos pueblos y ciudades se agota, y terminaremos con una provincia parada.”

(Se sugiere escuchar el audio completo)