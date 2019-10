"El monstruo kasajo..."

Se viene el regreso del Big Drama Show. El kasajo Gennady Golovkin (39-1-1/ 35 KO), ex campeón mundial, se enfrentará al ucraniano Sergiy Derevyanchenko (13-1/ 10 KO), por el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), este Sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.



El cinturón que estará en juego está vacante. El mexicano Saúl Álvarez era su dueño, pero, como no pudo concretar su pelea ante Derevyanchenko, quien era su rival obligatorio para una defensa, la FIB se lo sacó y lo puso en disputa en este combate.



GGG, de 37 años, vuelve a subir al ring tras lo que fue su triunfo frente a Steve Rolls, por KO4, el 8 de Junio, en el mismo escenario. Por su parte, el ucraniano de 33 años viene de derrotar a Jack Culcay por puntos, en doce rounds, en abril.



Ambos tienen en común un solo rival: el estadounidense Daniel Jacobs. El kazajo le ganó (DU12, en marzo de 2017), mientras que Derevyanchenko no pudo con el Hombre Milagroso (caída en DD12, en octubre de 2018).

De quedarse con el triunfo, Golovkin volverá a consagrarse campeón del mundo, luego de ceder sus cinturones ante Saúl Álvarez. El ucraniano, por su parte, alzaría un título por primera vez en su carrera como profesional.



¿Qué pelea podemos esperar? Son dos boxeadores con un estilo similar, que traen los europeos del este: una pegada muy importante, resistentes y solo saben ir al frente. El kazajo tiene más experiencia y quizá esa sea su máxima ventaja. Y, aunque por su edad ya no sea el monstruo de hace 3 ó 4 años, sigue siendo el mismo peleador peligroso de siempre.