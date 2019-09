Desde el 7 de agosto al 4 de septiembre el movimiento de granos ha sido notablemente alto, según los datos publicados por la sección de compras, ventas y embarques de la secretaría de agroindustria, esto muy relacionado a la fuerte devaluación ocurrida a partir del 12 de agosto pasado.

En el gráfico vemos los volúmenes comprados por la industria y exportación de los tres granos, y para las dos campañas, la actual 18/19 y la entrante 19/20.



TRIGO: Se han comercializado 670 mil toneladas de trigo 18/19, del cual solo restan 1,9 millones de toneladas sin comercializar. No es de extrañar entonces que el precio disponible del trigo se haya mantenido por encima de los U$S 200/TN y este subiendo a medida que desaparece el cereal, a dos meses de la nueva cosecha.

En cuanto al trigo nuevo, el millón de toneladas comercializadas de trigo 19/20, se suma al resto del volumen comprado hasta ahora, que alcanza 4,6 millones de toneladas, que representa casi el 22% de 21 millones de toneladas que esperan ser cosechadas en esta campaña. Este trigo está siendo comercializado a diciembre 2019 en valores mínimos de U$S 154/TN, muy por debajo de los mínimos del año pasado en U$S 180/TN. Pero no es solo nuestro caso, el trigo a nivel global, considerando una campaña 19/20 con grandes stocks mundiales, ha perdido valor, pasando de U$S 190/TN el año pasado a U$S 170/TN este año en Chicago. De 4,6 millones de toneladas de trigo 19/20, que vienen comercializándose desde febrero de este año, las últimas cuatro semanas registran compras por 1 millón. Vale recordar que, a medida que nos acercamos a la cosecha, los volúmenes se hacen más ciertos y estamos en condiciones de ponerle precio a la mercadería, con menor incertidumbre, sobre todo a la proporción que necesite ser vendida a cosecha, momento naturalmente de bajas. Esta semana noticias internacionales causaron subas, sumado a cierta incertidumbre de cosecha local, por falta de lluvias y fuertes heladas en varias zonas trigueras, y el trigo a cosecha se acercó nuevamente a los U$S 160/TN, valores que habría que considerar para cubrir.



MAÍZ: Más de 3 millones de toneladas vendidas del maíz 18/19, del cual quedan menos de 15 millones de toneladas por comercializar, a seis meses de la nueva cosecha. Si las ventas continuaran a este ritmo, quedaríamos sin maíz un mes antes de la entrada del maíz nuevo. Es la razón por la que se sugiere defender el precio del maíz físico, a fin de evitar perder valor de un cereal que está siendo muy demandado, principalmente por la exportación.

En cuanto al maíz 19/20, también se han comercializado altos volúmenes, 2,4 millones de toneladas en las últimas cuatro semanas, considerando que se llevan casi 8 millones de toneladas vendidas hasta ahora, volumen que duplica las ventas del año pasado a igual fecha, y representa el 16% de 49 millones de toneladas que esperan ser levantadas desde marzo 2020 en adelante, deducimos que también el maíz nuevo está muy demandado, y que, aunque no tiene tan altas expectativas de suba a nivel internacional, deberíamos buscar mejores ofertas de precios, sobre todo para el maíz temprano, y U$S 140/TN debería ser un mínimo para este maíz.



SOJA: Casi 3,7 millones de toneladas de soja 18/19 liquidada en las últimas cuatro semanas, y restan 21 millones por ser comercializada de ahora hasta mayo 2020, cuando entra la nueva cosecha. Significa que, de continuar con este ritmo de ventas, solo habría soja suficiente hasta marzo 2020. Pero sabemos que difícilmente se mantenga este ritmo de compras, dado que tiene como condimento especial la devaluación sufrida. Sin embargo, dado el alto nivel de compras, los actuales U$S 235-238/TN podrían mejorar en el corto plazo, sobre todo ante la mejora del escenario internacional, que proyecta recortes para la soja estadounidense, la que entra al mercado a partir de noviembre de este año.

En cuanto a la soja 19/20, las ventas del último mes alcanzaron 1,4 millones de toneladas, y suman en total casi 4 millones de toneladas, el 7% de la soja 19/20 que espera ser cosechada el año que viene. El ritmo de compras de soja futura viene mucho más lento que el del maíz futuro. Considerando la mejora de precios internacionales, que llevaron la soja local a mayo 2020 a valores en torno a U$S 240/TN, habría que considerar la abultada cosecha que se espera desde Sudamérica, y poner precio a lo que deba ser vendido a cosecha el año que viene.



Conclusiones: Se ha producido una gran liquidación de mercadería debido al efecto post devaluatorio, tanto del grano en existencia 18/19, como del que espera ser cosechado dentro de unos meses 19/20. Considerar los volúmenes comercializados, los precios ofrecidos, y tomar decisiones comerciales en el disponible y en el futuro, en la medida que los precios ofrecidos se asemejen a los precios objetivos de cada empresa agrícola, que resulten en las rentas objetivo determinadas en la planificación comercial.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected] ; TE: 03471-15556108; INTA Las Rosas