Mercado de granos. Contexto, Precios y Decisiones

Algunas semanas desde la última vez que nos encontramos en este espacio de análisis para la toma de decisiones comerciales, y como es de público conocimiento, muchas cosas pasaron tanto a nivel local como internacional. A fin de ser prácticos, pasemos un hilván sobre el contexto, para comprender su efecto en los precios de los granos, y facilitar la toma de decisiones comerciales, tanto de corto, saldo 18/19, como de mediano plazo, futura cosecha 19/20.

El pasado 12 de agosto fue difundido el clásico informe mensual de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los datos, que fueron bajistas para maíz y trigo, y neutros para soja, fueron fuertemente cuestionados por profesionales y productores del agro estadounidense, en el marco de la gira agrícola conocida como “Pro farmer tour”, al comprobar en vivo y en directo, sobre lotes de maíz y soja, la debilidad productiva de estos cultivos en los principales estados agrícolas de USA. Sin embargo, los altos volúmenes globales de estos tres granos y la desacelerada fuerza del consumo, coinciden más con la mirada del USDA que con los cuestionamientos del sector productor.

Por otro lado, China, el gran cliente de materias primas del mundo, marca el pulso de la demanda y gobierna las decisiones a través de elevar aranceles a los granos y otros productos que compran a Estados Unidos, que empezaran a correr desde el 1° de septiembre de este año.

El Dólar estadounidense, que se mantuvo en niveles altos durante agosto, fue empujado a la baja al terminar la semana pasada, con lo que aumenta la competitividad de los precios de exportación, dando oportunidad de subas en el corto plazo. El Peso argentino, que se mantuvo en relativa calma durante muchos meses, marca la percepción de estabilidad política y económica en nuestro país, y sufrió un revés muy grande luego de las PASO.

Todo lo ocurrido afecta directamente a los mercados de granos, cuyos precios siguen presionados a la baja en el mediano plazo, tanto a nivel local como internacional. Vemos que el rango de precios se va estrechando y estabilizando en niveles medios-bajos.

Ø SOJA: El disponible arranco el año fluctuando entre máximos de U$S 340 y mínimos de 290/TN a nivel internacional y entre U$S 255 y 205/TN a nivel local, hoy se encuentra entre U$S 320 y 310/TN a nivel internacional y U$S 245 y 230/TN a nivel local. Mientras los futuros que representan la campaña 19/20, y tuvieron máximos de U$S 360 y mínimos de 320/TN, hoy fluctúan entre U$S 345 y 330/TN en Chicago, y el mayo 2020 local, que tuvo máximos por encima de U$S 250 y mínimos de 225/TN, hoy fluctúa entre U$S 240 y 235/TN.

Ø MAÍZ: El disponible en Chicago, que este año marco máximos de U$S 180 y mínimos de 135/TN, hoy fluctúa entre U$S 160 y 140/TN, y a nivel local, habiendo alcanzado máximos de U$S 170 y mínimos de 130/TN, hoy fluctúa entre U$S 130 y 125/TN. Mientras los futuros abril 2020, que en Chicago alcanzaron máximos de U$S 186 y mínimos de 156/TN, hoy fluctúan entre U$S 170 y 152/TN, cuando a nivel local el futuro del Mercado a Término de Buenos Aires, mostró máximos de U$S 160 y mínimos de 136/TN, y ahora fluctúa entre U$S 150 y 138/TN.

Ø TRIGO: El disponible, que a nivel internacional se mantuvo entre máximos de U$S 200 y mínimos de 154/TN, hoy se encuentra entre U$S 180 y 170/TN, y a nivel local, con una exportación muy activa, tuvimos máximos de U$S 225 y mínimos de 185/TN y hoy, con poco saldo a comercializar, el disponible fluctúa entre U$S 205 y 195/TN. EL futuro diciembre 2019, que representa la cosecha próxima, en Estados Unidos tuvo durante lo que va del año entre U$S 205 y 165/TN, y las últimas semanas fluctúa entre U$S 185 y 172/TN, mientras el futuro diciembre local, que tuvo máximos de U$S 190 y mínimos de 155/TN, hoy varía entre U$S 165 y 156/TN.

Repasando los principales acontecimientos y los rangos de precios en los que se encuentran los granos en el disponible y hacia la futura cosecha, las decisiones comerciales no deberían suspenderse, conociendo además las semanas que tenemos por delante, de mucho combate político y especulación.

SOJA: Con casi 60% de la soja 18/19 sin precio a nivel local, considerar precios en torno a U$S 240/TN para tomar decisiones comerciales, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de cubrir costos de estructura, licuados parcialmente por la reciente devaluación. Respecto a la soja 19/20, dado el complejo escenario hacia los meses que tenemos por delante, y la posibilidad de más presión de parte de China, cubrir valor en torno a U$S 240/TN, nos permite evitar afrontar precios por debajo de U$S 220/TN, solo el 2,5% de la soja futura tiene precio, esto nos deja muy vulnerables a embates internacionales con la cosecha encima nuestro. Hay tiempo, y eso es lo que nos permite planificar y tomar mejores decisiones.

MAÍZ: En cuanto a maíz, nos queda el 40% de la cosecha 18/19 sin precio, y las exportaciones siguen activas, revisar los precios promedio logrados hasta ahora, y evitar ventas debajo de U$S 130/TN. En cuanto al maíz futuro, casi el 10% del maíz 19/20 ya tiene precio, esto nos invita a revisar si hemos puesto precio o coberturas sobre el maíz futuro y buscar cubrir precio en torno a U$S 140/TN, a fin de evitar fuertes recortes, ante una gran cosecha sudamericana.

TRIGO: Casi nada para decir del trigo 18/19, uno de los mejores vendidos de nuestra historia, con muy poco saldo, solo evitar dejar físico sin vender o poner precio hasta fin de octubre o principio de noviembre, ya que será valorado como trigo nuevo con el recorte de precio pertinente. En cuanto al trigo 19/20, el 12% de las 21 millones de toneladas esperadas para la actual cosecha, ya tienen precios, considerar valores en torno a U$S 160/TN y cubrir, aplicando opciones a la suba en caso que algún problema productivo en Australia, que sale en igual fecha que nosotros al mercado, cause una suba de precios hacia fin de año. Pero evitar especular con precios como los del año pasado, ya que a nivel mundial la producción ha sido más abultada que lo esperado.

Conclusiones: A 5 días de terminar el segundo cuatrimestre del año, con cambios más abruptos de los que hubiéramos imaginado, repasemos los precios disponibles y futuros, las decisiones comerciales tomadas hasta ahora, y no nos quedemos con el río revuelto que representan los cambios del día a día. Miremos el contexto, analicemos los precios y tomemos decisiones, porque la rentabilidad es un objetivo de mediano y largo plazo, que el corto plazo no debe anular.