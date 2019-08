Francisco Díaz de Azevedo presenta su primer libro sobre su experiencia en “El Camino de Santiago”

El periodista Francisco Díaz de Azevedo, presenta su primer libro este sábado 24 de agosto en la Sala Auditorio del Teatro Cervantes de El Trébol.

“El porqué del Camino” es la primera obra del fundador y Director de El Trébol Digital, periodista de El Litoral, Mirador Provincial, FM 90.5 y LT 23. Un trabajo que relata la experiencia de realizar el Camino de Santiago, en el norte de España, durante 2018.

“Era un tema pendiente, me gusta escribir pero soy un poco haragán. Pero al hacer el “Camino” el año pasado, me encontré que tenía un buen motivo para intentarlo”, explicó “Pancho” a este medio y agregó: “En sí, no es sólo un relato del periplo. Traté de trazar un paralelismo entre la vida misma y el camino y entre la mochila que lleva un peregrino mientras camino y la mochila de cosas que llevamos nosotros sobre nuestros hombros en la vida misma”.

La preventa se realizará el mismo sábado a las 18 hs. En el teatro Cervantes de El Trébol tras una breve ceremonia en la, que según dice, “están todos invitados”.

El porqué del libro. “Escribí este libro desde la soledad más absoluta que un ser humano pueda tener. Lo empecé unos meses después de llegar a Santiago de Compostela, sabiendo que mi historia, quizás no le interesara a nadie. “El porqué del camino” es la historia de muchas historias. Es el camino de muchos caminos. Nunca supe si esto iba a ser publicado, así que escribí sin parar por semanas y en otros momentos me detuve, me quedé mudo, inerte y no logré hilvanar una sola frase”, rememora.

El Camino de Santiago es una serie de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba del apóstol Santiago, situado en la catedral de Santiago de Compostela. “Caminé 13 días. Hice parte del “Camino Francés”, unos 323 kilómetros a pie. No es un libro religioso porque no lo soy, pero sí plenamente espiritual. Creo que el “Camino” fue la etapa culmine de una etapa mía de transformación y quizás por eso me animé a escribirlo”, dijo.

El número de personas que llegan anualmente a Santiago de Compostela no ha parado de aumentar alcanzando en 2018 la cifra de 327 000 peregrinos lo que no había ocurrido antes, ni siquiera en los años jacobeos.

“Estoy ansioso aunque me siento algo incómodo. Siempre organicé eventos para otras personas o instituciones” (Díaz de Prensa es Jefe de Prensa de Club A. Trebolense), nunca para mí. Eso me llena de nerviosismo y me quita disfrute”.

El libro, tras la preventa, tendrá como punto de venta las tiendas de La Editorial en El Trébol, San Jorge y Las Rosas.

- ¿Tenés pensado presentarlo en otro lado?

“No sé. Es la primera vez que edito un libro. Sé poco de distribución. Me sorprendió que me llamaron de Rosario, Córdoba y Carlos Pellegrini para ver si hay una posibilidad de hacer algo allá. Veremos. Por ahora, empecemos con El Trébol, mi ciudad”.

- ¿Porqué el 24 de agosto?

“¡¡Porque es mi cumpleaños!!! ¿No es un buen regalo el que me hago?”