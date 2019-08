Singular historia: documental rosarino sobre bullying fue nominado a los Emmy

Cuando tenía 13 años Nahuel Malanot filmó con su celular cómo uno de sus compañeros golpeaba a otro. Lo subió a las redes sociales y otros estudiantes comenzaron a burlarse. Arístides Álvarez, director del Instituto Zona Oeste donde estudió Malanot, no lo amonestó. En cambio, le pidió una acción reparadora: hacer un video sobre bullying (acoso entre pares sostenido en el tiempo). No sólo logró que el alumno se arrepintiera sino que lo ayudó a encontrar en el cine una vocación.

Seis años después, Malanot participó junto con Álvarez de un documental sobre bullying para la CNN en Español llamado Atrapados en el Silencio. En julio el trabajo fue nominado a los premios Emmy 2019.

“Son cuatro episodios. Intervengo en el tercer capítulo que tiene que ver con los acosadores. Con el sólo hecho de que estemos ternados y que se hable sobre esos temas ya nos sentimos ganadores”, dijo Álvarez, quien da charlas de concientización sobre la temática y lidera la agrupación “Si nos reímos, nos reímos todos”.

En 2017 la periodista y productora de la CNN en Español, Marta García Gómez, investigó sobre bullying en distintos países de Lationamérica.

Lo convocó a Álvarez, quien viajó a Buenos Aires junto a Malanot para una entrevista. De la investigación también participaron María Zysman, de la Asociación Civil Libres de Bullying; Javier Miglino, de Bullying sin Fronteras, y Oscar Misle, de Centros Comunitarios de Aprendizaje, entre otros. El documental fue lanzado en 2018 por la cadena internacional y el mes pasado la academia de televisión estadounidense lo incluyó entre los nominados.

“Me llamaron de Estados Unidos para avisarme. Fue una sorpresa muy linda. En el documental hablamos de las sanciones punitivas y de las acciones reparadoras. En su momento me sorprendió cómo un alumno de 13 años se equivocó, recapacitó y trató el tema. Entrevistó a docentes y a sus compañeros sobre bullying. Malanot me acompañó durante los cinco años de la secundaria”, resumió Álvarez.

Y siguió: “Ahora hay que seguir trabajando. Iremos donde nos convoquen para insistir en la prevención. Los docentes reconocemos que no sabemos abordar este tipo de situaciones porque no estamos preparados. Hay que buscar ayuda. No quedarse con el no sé o no me preparé”.

Álvarez aseguró que como director no está de acuerdo con poner sanciones. “A los pocos días los chicos vuelven a repetir lo mismo. Lo que sí reconforta es ver que los alumnos toman conciencia y cambian su forma de actuar”, agregó.

El director del instituto Zona Oeste señaló que frente a un fenómeno tan complejo como el bullying –que puede generar depresión, exclusión social y efectos negativos en el rendimiento escolar– son cada vez más las escuelas que buscan evitarlo con propuestas creativas e innovadoras.

El foco no está puesto en la sanción, sino en que los chicos trabajen la empatía y manifiesten sus emociones a través del arte, de la música, el yoga, de la meditación y de otras actividades de integración.

Dónde denunciar

El 0800 Convivencia Escolar (0800-222-1197) es la línea gratuita del Ministerio de Educación de la Nación para atender situaciones conflictivas en las escuelas o de vulneración de derechos de los niños. También pueden dirigirse al Ministerio Público de la Acusación (MPA), al Instituto de la Mujer o a la Dirección Provincial de la Niñez.

Fuente: El Ciudadano Web

