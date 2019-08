Armstrong: alumnos de la Escuela Técnica realizaron reclamo por precariedad del edificio

A principio de año los jóvenes fueron trasladados a los Galpones MAS, debido a que se reconstruirá desde cero el edificio ubicado en la calle Rivadavia y San Martin.

Los planteos básicos, sencillos y concretos de los alumnos son que las condiciones edilicias no son las adecuadas para dar clases normalmente. Los estudiantes conviven con baños químicos.

Las bajas temperaturas inciden en los talleres porque no están terminados, techos de chapa, sin aislamiento y un gran espacio entre el piso y terminaciones de pared. Estas son solo algunas de las problemáticas que se enfrentan los alumnos todos los días. Por ello tomaron la decisión de reunirse frente a la institución (Galpones Mas) acondicionada provisoriamente pero a la vez precaria para el trabajo diario, solicitando, nada más, ni nada menos “SER ESCUCHADOS” en su reclamo genuino, donde no debiera haber fantasmas, porque aquí no existen intereses políticos, ni gremiales. Solo ruegan que las autoridades competentes, los escuchen y se hagan cargo de la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán N° 291 y de quienes la habitan.

El Presidente del Centro de Estudiantes, Dario Bogado, en diálogo con los medios locales manifestaba: “La verdad tenemos varios problemas dentro de la escuela. Y ayer apareció una publicación en Facebook diciendo que las cosas están subsanadas y nosotros no vemos lo subsanado dentro de la institución. Con respecto a la escuela nueva les dieron 15 meses para hacer el edificio y ya pasaron 8 meses y todavía no se ve nada, ni un ladrillo puesto, ni el cimiento cavado, como se debería ver”.

“Nosotros nos reunimos el lunes con el director y autoridades. No tenemos el apoyo del director, pero si contamos con el apoyo de algunos profesores, muchos alumnos, padres y de la vice-directora”.

Luego añadió: “La plata para los baños supuestamente está. Pero no los vemos en obras concretadas y en condiciones como tienen que estar”.

El estudiante expresaba: “En los salones de taller, no se puede dar clases porque no se escucha nada por el ruido del tren, teníamos un profesor adelante gritando y no se oía lo que decía. También tenemos problemas con los pisos que son de durmientes a los cuales ya se les ha hecho agujeros y demás. Se ha caído una placa de durlock en el salón de 6to y por suerte no pasó nada, pero no podemos estar siempre diciendo por suerte”.

El joven aclaró y remarco, “este reclamo no es contra ningún partido político, ni nada por el estilo, ni mucho menos en contra de la gestión del actual director. La idea es que alguien nos escuche e invitamos a quienes quieran ver cómo estamos en este establecimiento, que hablen con mis compañeros. Si no tenemos respuesta iremos a la Región V”.

También precisó que “desde la municipalidad, la secretaria de Gobierno nos dijo que contamos con su apoyo, un concejal también nos dijo lo mismo. Creo no estamos errados en nuestro reclamo. Yo ya estoy en 6to año, pero me preocupa lo que va a pasar con los que están en 1ro o 2do año como mi hermano, ojala no vean pasar las estaciones, en estas condiciones”.

