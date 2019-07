Triunfo de Sportivo en la primera semifinal de la Copa Santa Fe

Primeros 45 minutos parejos, donde Sportivo fue superior en los primeros 20, no dejando que Colón pudiese armarse y llegando en algunas ocasiones pero sin peligrar en demasía el arco de Joaquín Has ya que el buen trabajo de los centrales Facundo Garcés (2) y Bruno Espíndola (6) no lo permitían.

De a poco Colón fue familiarizándose con el partido y comenzó a llegar con un juego rápido, vistoso y pudo haber sido efectivo si no hubiese tenido enfrente a una defensa que no le permitió dominar las pelotas que llegaban ni de alto ni por lo bajo, con un buen trabajo de los centrales Luciano Martoglia y Lucas Pasco Huinca y los laterales Juan Acosta y Lucas Abascia.

Llegó el minuto 45 y cuando nada hacía preveer que alguno de los dos podría marcar, en una pelota en profundidad al área de Colón, Brian Puntano, debutante, la empaló al rastrón al arco y el uno no la pudo retener contra el palo derecho y como pidiendo permiso, el balón se introdujo en el arco Zabalero.

Al descanso arriba El Lobo en el tanteador y desde el comienzo del complemento se vislumbró que Colón quería el empate para ir en busca de la victoria; pero en una llegada de Sportivo, a los 8 minutos, pelota al vértice izquierdo del área santafesina, arco norte, la toma Bocchietti y con toda su experiencia se la colgó al arquero Has, algo adelantado, contra el travesaño y la diferencia se ampliaba.

Lo manejó muy bien Sportivo, con los atacantes visitantes lejos del área de Emilio Rébora, hasta que tuvo que intervenir muy bien en un mano a mano, pero cuando iban 41 minutos; en la única falla de la última línea de Sportivo, se encontró solo Facundo Taborda, que recién había ingresado, remató, tapó Emilio Rébora, en el rebote contra la línea de fondo la fueron a buscar los dos, pero la punta del botín de Taborda llegó primero y la puso en el segundo palo para descontar y sellar el 2 a 1 definitivo.

Buen resultado de Sportivo, con un equipo Mix, con jugadores de la Liga, del Federal y dos de las incorporaciones, Lautaro Navas (5) y Brian Puntano que aprobaron en el debut.

Ahora habrá que esperar para el segundo partido, en el Brigadier López de Santa Fe, el próximo 10 de agosto y así el ganador de esta fase jugará la final de la Copa, ante Central Córdoba de Rosario o Ben Hur de Rafaela que vuelven a jugar mañana, ahora en Rafaela, ya que en el primer partido la victoria fue para el equipo rosarino 1 a 0.

Fuente y foto: Radio Las Parejas