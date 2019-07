La Policía alerta ante numerosos intentos de estafas telefónicas

Desde la Unidad Regional III Departamento Belgrano emitieron un informe en el que piden a la población estar atentos ante cualquier llamado telefónico, en donde supuestamente entreguen algún tipo de premio o ayuda administrativa.

Ante la gran cantidad de denuncias por estafas telefónicas en el departamento Belgrano, desde Jefatura alertan a la población que ante cualquier llamado en donde se le de algún tipo de premios proveniente de alguna empresa de lotería, marca de artículos electrónicos, automóviles, empresas de turismo, o sobre recomposición histórica a jubilados u otra administración pública “damos aviso que esto es totalmente falso”, indicaron a través de un parte de prensa.

Alertan también para que los ciudadanos no den ningún tipo de información particular sobre la identidad, caja de ahorro, tarjeta de cobro de haberes ya que los estafadores están cometiendo este delito no solo hacen extracciones de dinero sino que también generan créditos a nombres de las distintas personas que son contactadas.

Indican que si reciben cualquier tipo de tales llamadas deben cortar inmediatamente la comunicación, acercarse a la comisaría de su localidad y realizar la correspondiente denuncia