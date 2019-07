Meyer: “No podemos hablar de proyectar a futuro sin antes resolver los problemas de base”

“En una sociedad donde no funciona la Justicia y el narcotráfico es un tema que parece irresoluble, no es posible pensar a 10 o 20 años con bases sólidas”, dijo el intendente de Las Rosas.

Algunos conceptos de Javier Meyer.

- “Hablábamos recién fuera de micrófono sobre el Buzón de la Vida. Y yo digo: dejen de hacer payasadas, de que me hablan cuando cualquier intendente o cualquier concejal conoce quién vende drogas; así como cualquier persona, cualquier policía o cualquier Fiscal. Entonces dejemos de tomarle el pelo a la gente con cosas ridículas como el Buzón de la Vida. Yo salgo a recorrer Las Rosas por las noches y personalmente puedo pasar un informe a Gendarmería, a la PDI, o a la Brigada Antidrogas. Las cosas se solucionan cuando hay un compromiso político real”.

- “No se puede proyectar nada bien hasta que no empecemos a sentar bases sólidas en la Justicia, hasta que no vaya preso el político que roba; hasta que como sociedad no comprendamos que nuestra participación es fundamental, no solo a la hora de poner el voto, sino siendo entusiastas controladores de dónde va nuestra plata, donde va la plata del que de que produce, del que tributa, del que paga impuestos.”

- “Fijate el tema de la autopista. Pagamos $70 de peaje por auto… ¡para que corten el pasto!! Porque cuando hay que repavimentar debe hacerlo de nuevo el Estado. Manejan una cantidad de plata que es una locura, y nos roban. Seguramente es una empresa de algún amigo de la política… es algo demencial que alguien haya firmado esos convenios”.

- “Imaginemos si los diputados y los senadores, qué poco hacen salvo algunos que efectivamente se interesan, vieran lo que uno ve y no uniéramos todos mirando los mismos problemas y buscáramos erradicarlos. Y si después un Juez o un Fiscal no hacen nada preguntarles: ¿Discúlpeme, usted en qué parte esta enganchado en la cadena de corrupción? Ahí sería totalmente distinto, con los representantes directos de la población comprometidos; no siendo aquellos que para que nos elijan prometen solucionar un montón de cosas y después no se soluciona nada. Nosotros, los que somos electos por la gente, debemos dar el primer paso.”

- “Qué fácil que sería si realmente dejamos de ser sinvergüenzas, mentirosos y farsantes a la hora de hablar de la realidad. Una realidad donde están destrozando a las familias llevando a los chicos a situaciones irrecuperable. Esas personas son homicidas, no solo el narco, sino los que agarran el sobre, llámense diputados, senadores, intendentes, policías, lo que fueran. No es algo liviano, es algo que no tenemos que tomar a la ligera, son homicidas, delincuentes de la peor calaña.”

- “Es una cuestión social grave la que estamos atravesando y donde la población de tiene que tiene que exigirnos a los dirigentes que pongamos el punto sobre las ies. Esa es la realidad. No me vengan con el Buzón de la Vida o con pelotudeces que no van a resolver nada. Vamos con la realidad y ahí voy a empezar a creer de nuevo en un montón de cosas, voy a creer que otros están dispuestos a lo que hacemos acá los rosenses que le estamos poniendo el hombro a un montón de situaciones, tratando de marcar un camino diferente para bien de todos.”

(Se recomienda escuchar el audio completo)

Obras y servicios.

- Se continúa trabajando en la construcción del nuevo parque en barrio 27 de Marzo, correspondiente al Plan Federal de Renovación Urbana.

- Se efectúa el plan de poda 2019, realizándose actualmente en calle Mendoza. Para el mismo en maestranza municipal se ha construido un cargador frontal de ramas, que facilita la tarea.



- Nueva venta de materiales reciclado, con un total de 3 toneladas que no irán a basural a cielo abierto.

- Colocación de brazos de alumbrado público en diferentes sectores de la Ciudad para mejorar la iluminación urbana.

- Conexiones a la red de agua potable (calles Belgrano y La Argentina); y extensión del servicio de cloacas (Güemes entre Ituzaingó y Córdoba, y en calle Saavedra entre Lamadrid y Las Heras), permitiendo el acceso a servicios de salubridad a toda la población.