Rizha: “Teniendo a una actriz como Irene al lado, todo bien, nada mal”

Tamara Ronchese (Las Rosas, Santa Fe, Argentina, 1999), más conocida como Rizha, es un torbellino. Empezó en el mundo de la música desde bien pequeña. Compone, produce y hasta ha creado algunos de sus videoclips. Fue descubierta de forma casi accidental. Cuando Jordi Tello era director creativo en Universal Music, escuchó una grabación de Tamara y apostó por ella. Desde entonces ha lanzado un álbum, Finally (2017), y tres EPs, LIFTED (2018), junto a Chesko, Fuckit (2018) e Hipnos (2019).

Además del mundo de la canción, Rizha también es actriz. Su primer papel protagonista ha sido en Skam España (2018-presente), como Joana, el interés amoroso de Cris, protagonista de la segunda temporada. Aparte de Skam, también ha aparecido en películas como Teen Spirit (Max Minghella, 2018) o Lo dejo cuando quiera (Carlos Therón, 2018).

Sobre la música…

Pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que la música era lo que querías hacer toda la vida?

Respuesta. Llevo componiendo desde que tengo consciencia, no fue tanto una decisión, simplemente nunca me imaginé mi vida sin música, sin hacer música.

P. ¿Hay alguna diferencia entre Tamara y Rizha?

R. Rizha es una versión exagerada de Tamara, pero siempre soy yo.

P. ¿A qué edad empezaste a componer?

R. Siempre cantaba o improvisaba canciones pero empecé a escribir y componer en serio alrededor de los ocho años.

P. ¿Cómo han evolucionado las letras hasta ahora?

R. Últimamente escribo menos críptica, digo las cosas sin esconderlas ni disfrazarlas. Antes contaba todo a través de metáforas o alegorías.

P. ¿Qué proceso de composición sigues?

R. Estoy existiendo y empiezo a tararear o cantar una idea que me viene. Grabo con el móvil la melodía de la voz y una idea de cómo sería la base. Luego ya al producirla se va asentando la estructura.

P. Todas tus canciones las produces tú. ¿Cómo te sientes cuando tu bebé ve luz?

R. (Risas) Nerviosa pero feliz. Me encanta sacar temas nuevos.

P. ¿Has producido temas para otros artistas?

R. No, pero he co-producido con otros artistas.



P. ¿Por qué todas tus canciones son en inglés?

R. Hay muchísimo inglés en mi vida en general. Puedo expresarme sin problema en inglés o en español. Creo que es más melódico el inglés, y como me siento igual o incluso más cómoda escribiendo en inglés decidí seguir escribiendo en inglés.

P. ¿Cuáles son tus cantantes o grupos favoritos del momento?

R. The Frights, Kid Cudi, Cuco, y Girli.

P. ¿Cuál ha sido la situación más extraña que has vivido con un fan?

R. Una chica se vino desde Rusia al show de Shoko en Madrid y acabó de fiesta con nosotros. Fue genial. Y otra chica, francesa, me regaló nueces que tenían bebés de plástico pequeñitos dentro. Ojalá me hubiesen grabado la cara cuando abría las nueces.

P. El pasado mayo tocaste en la Sala Shoko de Madrid y asistió muchísima gente. ¿Cómo te sentiste una vez finalizado el concierto?

R. Es surrealista ver a tanta gente que viene de todas partes: Italia, Rusia, Argentina, Francia, y otras partes de España, cantando conmigo canciones que hice en mi habitación… Es realmente muy muy loco. El show de Shoko fue increíble y estoy súper agradecida con todos, tanto con el equipo como con la gente que vino.

P. ¿Cómo se prepara un concierto de estas dimensiones?

R. Con mucha paciencia y amor.

P. Si pudieras darle un consejo a la Tamara que estaba empezando en la música, ¿cuál sería?

R. Empieza a producir tú misma tus mierdas, aprende a ecualizar, y, por el amor de dios, deja de poner reverb en el master, gracias.

P. ¿Y qué le dirías a todas aquellas personas que sueñan con vivir de la música?

R. No tengáis miedo de sacar música. No esperéis a tener EL TEMAZO DEL SIGLO, DEL PLANETA, Y DE LA CARA EXPLORADA DE LA LUNA… Sacad música.





Mundo Skam

P. Has estado en la segunda temporada de Skam España interpretando a Joana. ¿Qué ha supuesto para ti este trabajo?

R. Formar parte de la familia Skam y poder trabajar con los que ahora son mis amigos es genial. Siempre he querido hacer un proyecto con elenco coral adolescente y creo que Skam ha sido la mejor forma de cumplirlo. Estamos super contentas con la respuesta que está teniendo la temporada.

P. ¿Cómo fue el proceso de meterte en la piel de Joana?

R. Tuve que trabajar con psicólogos y tener muchísimo cuidado para representar el TLP (trastorno límite de la personalidad) de Joana de manera realista. Ese era mi mayor miedo. Tiré mucho de experiencias personales y creo que por eso algunas escenas se me hacían duras, no difíciles. Pero teniendo a una actriz como Irene al lado, todo bien, nada mal.

P. ¿Qué clip o escena te gustó más rodar? ¿Y cuál menos?

R. A mí me hacía especial ilusión rodar el beso debajo del agua por lo icónico que es en Skam, pero, de todas las escenas, fue la más incómoda de grabar por la ropa en el agua, que al salir se nos pagaba al cuerpo. Igualmente, me lo pasé genial porque sabía lo bonita que iba a ser.

P. Los personajes de Cris y Joana han revolucionado las redes. ¿Cómo de necesario es que se muestre a chicas bisexuales en televisión?

R. Ojalá haber visto esta temporada con 14 años. Me hubiese hecho todo más fácil. Es importantísimo dar representación. Es dar validación, y eso ayuda muchísimo.

Cuestionario Proust

Un número: 7

Un nombre: Alex

Un color: Azul eléctrico

Una película: Django

Una canción: Alien Days – MGMT

Número de canciones compuestas: Seguramente más de 300

La última vez que has compuesto: Ayer

Un lugar en el que vivir: La luna

Lo último que has soñado: Que estaba en mi casa de argentina… pero mi casa estaba en la selva, conocía a una versión masculina de mí, y sonaba el disco “You Are Going To Hate This” de The Frights de fondo.

Frase favorita: The future isn’t what it used to be.

Mayor miedo: Me incomoda y desespera saber que no voy a ser consciente de mi no existencia cuando me muera, así como no soy consciente de mi no existencia antes de nacer.

¿E.T. o Weikis?: E.T.

Fuente: http://vesmallorca.com / Edición: Las Rosas Digital