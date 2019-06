Las Parejas: Horacio Compagnucci fue reelecto como Intendente

El actual Intendente Horacio Compagnucci obtuvo la mayoría de los votos por los cuales suma otro período frente al municipio local.

“La tranquilidad la tuvimos siempre porque hicimos una muy buena campaña y nunca dejamos de lado la función que realizábamos, porque fuera de las horas normales dedicábamos tiempo a la campaña”, sostuvo en Radio Las Parejas; “veníamos trabajando desde hace tiempo con objetivos claros y salió todo redondo, sin fisuras y con un buen debate interno”, agregó; “hay un excelente equipo trabajando detrás y el balance es altamente positivo, no solo en la localidad sino a nivel provincia porque sabíamos que la elección a Gobernador iba a ser muy cerrada”, dijo.

En cuanto a los comentarios previos que buscaban opacar la figura del Intendente y que circulaban vía redes sociales, Compagnucci indicó que siempre hay gente que trabaja “y también la que hace todo a oscuras, hay personas que quieren ser más papistas que el papa y se mandan alguna macana”, manifestó.

"Esto pasó en forma similar en distintos puntos de la provincia, pero de entrada nuestro mensaje fue claro: no hablamos de nadie y no discutimos con nadie porque no tiene sentido, no va a cambiar una elección, entonces no nos peleemos con nadie, tenemos que hablar de nosotros y lo que vamos a hacer, la gente que no te vota es porque no está de acuerdo, no hay que buscar tanto”, sostuvo.

Respecto a que si algún candidato opositor de estas elecciones lo llamó para felicitarlo, Compagnucci comentó que no lo llamó nadie, “cada uno actúa de la manera que le sale. Yo normalmente desde que estoy en política siempre he saludado al rival, incluso hasta cuando estaba en otro lema y hasta he ido a las bases para dejar mi saludo”, dijo.

Consultado por los números que obtuvo el actual Gobernador Miguel Lifschitz, el Intendente se refirió a los mismos comentando que había hecho una buena elección “porque también hizo un buen gobierno, pero no solamente son obras. Tenemos una relación muy buena y en todos los ministerios hemos sido bien recibidos, han prosperado muchos proyectos y sería descortés sino reconociera esto”.

Respecto de la elección de Cintia Marconato que renueva los próximos cuatro años, Compagnucci reconoció que hizo una muy buena elección, “mantenemos una banca y nos deja bien posicionados a futuro”, manifestó; “Cintia sabe caminar la calle, tiene un apellido de renombre además de los años de trayectoria y militancia, eso sumado a que tuvo muchísima aceptación la lista completa”, comentó. “En líneas generales hicimos una buena campaña que se refleja en las urnas”, concluyó.

Fuente: Radio Las Parejas / Edición: Las Rosas Digital