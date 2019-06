Apuestas Deportivas: el estado abrió la puerta a mafias y adicciones

Apuestas deportivas on line, fueron aprobadas en provincia de Buenos Aires en diciembre 2018 y en mayo 2019 por la legislatura porteña, con la posibilidad de apostar con tarjeta de crédito, algo prohibido por Lotería Nacional.

(por Carlos Aira*) - El fin de semana pasado, el mundo del fútbol se conmocionó con la Operación Oikos. En España, la justicia investiga una banda integrada por futbolistas profesionales y dueños de clubes. Se los acusa de corrupción deportiva, estafa, blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal.

Según la investigación de la Policía Nacional Española, los detenidos cedían cantidades de dinero a familiares cercanos para que realizaran las apuestas pactando las mismas en formas combinadas – resultados parciales y finales, córners – permitiendo incrementar notablemente los márgenes de ganancias.

Estamos hablando de la corrupción de las apuestas deportivas. Una facilidad para amañar situaciones de juego que asusta. Con el estado aprobando las apuestas deportivas, se ingresa al país del irás y no volverás. ¿Hay dimensión por parte de la vida política argentina del flagelo que están haciendo ingresar al país? En un fútbol de malos arbitrajes, sospechas e histeria, el fútbol argentino se convierte en una bomba de tiempo.

El viernes, pasado el Papa Francisco habló sobre las apuestas en el fútbol y pidió “que la belleza del fútbol no termine en negocios financieros” y animó a los jugadores a “no olvidarse de dónde salieron“.

“El fútbol es un juego. A los dirigentes les digo que custodien siempre el espíritu amateur, que es una mística. Que la belleza del fútbol no termine en negocios financieros“, advirtió el pontífice en el Aula Pablo VI del Vaticano, entre las cuales las autoridades de la asociación italiana de fútbol y del comité olímpico.

“No se olviden de dónde salieron, las canchas de periferia, los pequeños clubes. Les deseo que siempre sientan la gratitud de su historia hecha de sacrificio, victorias y derrotas“, planteó Bergoglio.

Mutis por el foro. Los medios argentinos no escribieron un miserable título. Ni de la Operación Oikos ni las palabras del Papa Francisco.

En Abrí la Cancha; Víctor Lupo, referente del Movimiento Social del Deporte, fue a fondo: “Quienes defendemos una forma de deporte nos encontramos en soledad. Un grupo de diputados y senadores aprobó en diciembre pasado las apuestas en provincia de Buenos Aires en un artículo prohibido. Ahora, lo hacen en la Ciudad de Buenos Aires con el rechazo del todo el arco opositor“.

Para Lupo “El negocio ya no es el deporte sino las apuestas on-line. Los grandes medios callan todo esto. Son muy pocos los periodistas que se animan a escribir sobre el tema. Esto es un escándalo mundial, salvo en Argentina“.

“Es imposible mantener Mens Sana in Córpore Sano bajo el flajelo del doping y las apuestas. En Argentina hay once millones de jóvenes en la pobreza y privados del derecho al deporte. Lo que más bronca da es que no vi ningún legislador preocupado por tema. Los problemas reales de la sociedad argentina son estos, porque el estado sumó una nueva adicción a tantas que tenemos en el pais“, enfatizó el dirigente a Radio Gráfica.

(*) Conductor de Abrí la Cancha / Colectivo de Dirección de Radio Gráfica