Las Parejas: fin de la intervención en la Mutual de Argentino. Asumieron nuevas autoridades

En la noche del viernes, en el salón Parroquial, la Asociación Mutual de Argentino realizó su Asamblea General Ordinaria, que incluía, además de los temas habituales, la Consideración del Informe de la Intervención Judicial que desde agosto del año anterior ha estado auditando todos los movimientos de efectuados en la misma.

La Asamblea tuvo una duración aproximada de tres horas y fue la misma Interventora Judicial, Araceli Vaquer, la encargada de difundir dicho informe, haciendo al final una lectura de forma general de las irregularidades detectadas.

Entre ellas habló de la “Utilización de un sistema financiero paralelo lo que implica una distorsión de la real situación de la Mutual, por ende, suministraban información irreal a los asociados a través de los estados contables y a los distintos organismos de contralor, provocando una administración irregular siendo responsable el concejo directivo de la Entidad dado que el mismo posee la administración de la Mutual, (art. 15 y 16 de la ley de mutualidades), y la junta fiscalizadora quien a su vez tiene el contralor de la gestión que lleva adelante el concejo directivo”.

Se refirió también a “Desvíos de fondos con destinos particulares a través del uso del sistema financiero paralelo distorsionando la figura de la Mutual y haciendo uso de los beneficios impositivos con la que cuenta el sistema mutual; Desconocimiento de los orígenes de los fondos ingresados al sistema financiero paralelo, incumplimiento a las normativas de la UIF”

La Interventora también hizo referencia a “Pagos y/o transferencias recibidas y/o realizadas a terceras personas no asociadas de la Mutual pudiendo existir una supuesta intermediación financiera no autorizada; Registraciones de gastos sin los respectivos comprobantes lo que hace presumir que se hacía para disminuir los saldos pendientes de caja de fondos cuyos orígenes en parte proviene del sistema financiero paralelo incumpliendo con la ley de mutuales; Pago de premios y otros al personal sin declarar en recibo de sueldo; Préstamos y ahorros no declarados, sin liquidar impuestos de sellos”.

Araceli Vaquer habló de “Descuentos de valores a terceras personas o comercios locales para hacerse de efectivo; Compra Venta de dólares, actividad prohibida para las entidades mutuales; Traspaso del sistema financiero paralelo a la contabilidad oficial de la mutual de pasivos y activos incobrables, trasladando préstamos incobrables a la Mutual para cobrar créditos otorgados en forma personales, como así también ahorros tomados en forma particular hacia la Mutual”.

Mencionó también los “Préstamos a asociados con alto grado de incobrabilidad y concentración de saldos a los cuales se les continuaban otorgando préstamos a sola firma aumentando la incobrabilidad de la Mutual. Préstamos a directivos y ascendientes o descendientes en primer grado. Cancelación de préstamos de directivos y otros con fondos de sistema financiero inexistente utilizando la cuenta ahorro mutual variable, utilidad Bingo Interclubes”.

Entre otros ítem, la Interventora detectó, según sus dichos, “Sesiones de derechos y acciones recibidas y otorgadas, boletos de compraventa de vehículos no contabilizados o mal registrados, y en los casos que sí correspondía sin aprobación asamblearia”; e hizo luego lectura de los incumplimientos registrados a distintas resoluciones e informes trimestrales al INAES.

Una vez leídas las irregularidades detectadas, y aprobado dicho informe por los asambleístas, Araceli Vaquer realizó un informe para concluir con el trabajo efectuado, y luego hizo entrega de dichos informes a los integrantes de la nueva comisión directiva, que, por ser la única lista presentada fue aprobada por unanimidad para regir los destinos de la Asociación Mutual de Argentino.

Los nuevos Integrantes de la misma son;

Presidente:Sergio Carlachiani.

Secretario: Gustavo Martinelli.

Tesorero: Javier Gaillard.

Vocales Titulares: Hector David Baldo, Daniel Ciancio, Oscar Riecheze y Mario Crucciani.

Vocales Suplentes: Gustavo Rey, Gustavo Argüello, María Fernanda Servidio y Onelia Gorosito.



Junta Fiscalizadora Titulares: Agustina Ciancio, María Virginia Peralta, Antonio Catena;

Suplentes: Gastón Fantuzzi, Nicolás Giuliano y Alejo Pons.



Apoderado Representante Titular: Sergio Carlachiani;

Suplente: Javier Gaillard.

Fuente y fotos: Radio Las Parejas