La UOM confirmó un aumento para el sector

Desde la Unión Obrera Metalúrgica seccional Las Parejas, informaron respecto de la confirmación del aumento para el sector luego de las reuniones mantenidas en la noche de ayer.

“Después de la reunión anoche se llegó a un arreglo para los metalúrgicos y es que desde el 1º de abril habrá un 36% de aumento pero será dividido”, contó Cristian Tazzioli a Radio Las Parejas; “habrá un 15% a partir de abril, un 8% en julio y un 5% en octubre, a esto se le suman 6 cuotas fijas desde mayo de $2000 y la promesa de una revisión a partir de noviembre próximo”, detalló.

Remarcó que nada alcanza en este momento del país, “pero tiene que quedar claro que no esto no será hasta abril sino hasta noviembre”, sostuvo; “por ahora a más de eso no se pudo llegar y no se hizo paro para no perder lo que se gana por mes”, agregó; “esto será retroactivo y los primeros días de noviembre se estará viendo con todas las cámaras porque se dejó constado en un acta que se van a sentar a hablar para llegar hasta marzo del año que viene”, indicó.

El Secretario de la UOM manifestó, además, que a partir del 1º de enero del 2020 “van a incluir las 6 cuotas que sería un 8% en el recibo, esto no quedaría en el aire sino que está incluido”, finalizó.

Fuente: Radio Las Parejas