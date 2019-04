Meyer: "Los resultado de la gestión están a la vista"

Javier Meyer. Nuestra incursión en la política, tanto de Cristina como mía, fue una decisión de la gente de buscar algo nuevo: de un Estado que cumpla sus funciones para un ciudad mejor. Fue fruto del sentido común de los vecinos. Y ahora después de estos años yo dejo a los rosenses aplicar el mismo criterio, viendo cómo se desarrolló la obra público, la transparencia en la gestión, los servicios que cubren casi toda la ciudad, y otros temas que eran recurrentes como que no alcanzaba la plata, no se podía hacer obra, no había maquinarias, los empleados no cobraban, etc.

Hoy los buenos resultados están a la vista, y entonces de mi parte estoy tranquilo porque hize todo lo que está a mi alcance para que el municipio funcione. Lo que se podía y más, creo. Hasta la integridad física hemos puesto en riesgo y hoy Las Rosas puede disfrutar esa ciudad que se anhelaba.

Cristina Millet. Estos cuatro años que pase en el Concejo fueron distintos los dos primeros, cuando estábamos en minoría 1 a 5 y muchos proyectos que venían del Ejecutivo no se aprobaron. Ahora, dentro del bloque oficialista los 4 debatimos las propuestas con mucho respeto, ya que tenemos distintas miradas según sea nuestra formación, pero siempre acompañando al Intendente y sus gestión, pensando además la ciudad a futuro.

Cuando decidimos participar queríamos saber como era la administración municipal desde adentro, y vemos que nos mintieron durante mucho tiempo diciendo que nada era posible. Pasamos de un patrimonio negativo de -14 millones de pesos a uno positivo de 41 millones. Entonces es claro que desde un municipio es posible generar políticas públicas, transparentes y que tengan que ver con la calidad de vida de los rosenses.

Hemos realizado todo lo que puede verse, pero también se hace lo que no se ve como son la resolución de temas sociales, muchos de ellos vinculados al flagelo de la droga o a la violencia de género, y también nos ocupamos de la cultura y temas de educación. Por eso queremos seguir y pedimos que nos acompañen.

(Se sugiere escuchar el audio completo)