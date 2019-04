Crossetti: "Vamos a trabajar en serio”

A días de la elección interna el precandidato a Senador Titular, Alberto Crossetti, de la lista "Desafío 2019", dentro de Frente Juntos. Vertió sus conclusiones de la recorrida Departamental al señalar que hace falta austeridad, seriedad y un equipo con experiencia para resolver los problemas de la gente.

- Hay en la gente un genuino reconocimiento a mis anteriores gestiones, por la forma de trabajo y todas las obras que pudimos realizar, y considero que hoy se hace una pequeña parte de todo los que se podría hacer, porque sólo se distribuyen subsidios, pero falta legislar, falta gestionar en las reparticiones públicas de Nación y Provincia, falta generar una agenda de trabajo departamental con Presidentes Comunales e Intendentes y falta articular con los sectores de la producción políticas de fomento del crédito al ámbito privado.

- Ratifico el compromiso con la gente al asegurar que vamos a trabajar intensamente con las instituciones del Departamento, recordando que el Fondo de Fortalecimiento Institucional que hoy posibilita muchas soluciones fue un logro de mi anterior gestión ya que lo hemos creado por nuestra iniciativa, consenso y posterior trabajo legislativo en un acuerdo entre los Senadores de ese periodo y el entonces Gobernador Antonio Bonfatti cuando se constituyó el Fondo de Fortalecimiento Institucional que hoy está operativo.

- Garantizamos el trabajo con los sectores más vulnerables de la población habida cuenta de que en los últimos años no se gestionaron proyectos de vivienda, mejoramientos habitacionales, aportes para microemprendimientos, becas para estudiantes, gestiones en salud y medicamentos lo que solamente se hizo mal y a destiempo en estos últimos días de campaña, utilizando en forma obscena, demagógica y evidente la necesidad de la gente con la intención de captar votos.



- Apoyaremos fuertemente a los sectores del trabajo y la producción para el sostenimiento de las empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo con políticas de fomento del crédito desde provincia y la creación del Banco Social para Microemprendedores.

"Le pido al electorado que acompañen al Diputado Luis Rubeo ya que desde el Senado cuando se obtiene la media sanción de los proyectos que presentemos, para obtener la sanción definitiva se necesita en la Cámara de Diputados de dirigentes comprometidos con nuestras ideas y que le darán impulso a nuestras iniciativas y proyectos, y Rubeo quien va por la reelección en Diputados nos garantiza este trabajo", expresa. "Me acompaña gente de experiencia y volvemos para aportar un plus a la política, uno vuelve con más ganas y con la capacidad suficiente para no cometer errores, corregir y aportar aprendizajes de décadas de haber transitado crisis y diferentes gobiernos sobre todo en apoyo y acompañamiento a los Intendentes y Presidentes Comunales, esto es un capital que ponemos al servicio de los ciudadanos", concluye Crossetti.