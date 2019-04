"Hace 4 años la ciudad parecía inviable, en cambio ahora se puede proyectar futuro"

Algunos conceptos del Intendente Javier Meyer:

- Hace 4 años parecía que la municipalidad era totalmente inviable, que nada se podía hacer. Y hoy se ha abierto la puerta a un horizonte totalmente diferente, donde los rosenses pueden proyectar un futuro. Por ejemplo se puede comprar un terreno en un lugar donde no hay servicios porque se sabe que van a llegar, ya que al ritmo que vamos alcanzarán a todo el pueblo.

- Si las condiciones de la Provincia y de Nación llegarán a ser mejores en algún momento, si resolvieran a emular a nuestra organización financiera, administrativa, nuestra forma de ver las economías y de cómo manejar los recursos, yo creo que sería imparable no solamente Las Rosas sino todo el país.

- En este preciso momento se están poniendo luces led en el Acceso Sur, y se está ejecutando entre el barrio 27 de Marzo y dicho acceso el Programa de Renovación Urbana que fuimos gestionando a través del gobierno nacional, con un aporte no reintegrable. Será un espacio verde importante, con pasos peatonales, sendas, bancos, todo para hermosear un lugar que no solo servirá a los vecinos del barrio sino también a toda la comunidad, que usa mucho ese sector de la ciudad para prácticas deportivas y recreativa.

- Hoy se ven acciones de campaña electoral, cuando candidatos opositores reconocen las obras pero afirman que el vecino no está conforme con la forma que proponemos para el pago. Eso no es así, siempre se ha atendido particularmente cada caso para encontrar una forma de abonar que el vecino pueda hacerlo. Por ejemplo en Barrio Vairetti se le hizo pavimento en su totalidad para resolverle el problema a los que allí viven, y no se apura a la gente para que pague porque sabemos de la situación que viven.

- Sinceramente todos los que participan en las listas opositoras han participado de una forma u otra del deterioro de esta ciudad, donde la gente de otros pueblos la veía como un lugar donde no valía la pena ni entrar, y en cambio ahora les gusta venir aunque sea para tomar un café.

