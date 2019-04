Rizha, el nuevo sonido underground de Madrid

El nombre de Rizha está empezando a sonar fuerte en la escena independiente musical de Madrid. No es de extrañar cuando conoces en persona a Tamara Luz Ronchese, la artista musical y actriz argentina de tan solo 19 años que se esconde detrás de este alias.

Como en sus letras, Rizha se muestra natural y sin filtros durante nuestra entrevista en Lolina Vintage Café (C/ Espíritu Santo 9) en el corazón de Malasaña, el barrio donde reside con su padre, con el que se vino a vivir a Madrid con 13 años dejando atrás su infancia en la ciudad argentina de Las Rosas.

A pesar de su corta edad, Rizha ya tiene a sus espaldas varios EPs, sencillos y un álbum; compuestos, mezclados y producidos por ella misma. Una carrera musical que compagina con sus estudios de filosofía en la Complutense y su faceta como actriz – acaba de estrenarse la segunda temporada de la serie de adolescentes SKAM, donde Rizha interpreta a uno de los personajes principales.

Nos sentamos con ella a escasos días de su actuación en Local Sounds x Ron Legendario, los conciertos que está dando a conocer lo mejor del talento musical de la ciudad. Rizha nos habla sobre sus comienzos en la industria, su proceso de creación y cómo Madrid influye en su trabajo.

¿Cómo fueron tus comienzos en la música?

Llevo haciendo música literalmente toda la vida. No tengo recuerdos de no hacerlo. Me compré una guitarra cuando tenía 6 o 7 años y empecé a aprender yo sola. A partir de ahí, ¡adelante! A componer como una loca.

Empecé a cantar en inglés porque no quería que mi madre me escuchase, lo usaba rollo diario íntimo. Yo cantaba para mí.

Con 13 años me vine a vivir aquí a Madrid con mi padre. Él se fue de Argentina cuando yo tenía un año pero volvía allí a verme cada año y teníamos una relación genial. Por casualidad un A&R (división de una compañía discográfica dedicada a buscar nuevos talentos) escuchó unas grabaciones mías hechas con el móvil, terribles [se ríe].

Mi padre trabaja haciendo videoclips para discográficas. Fue a entregar unos proyectos y justo en esa época tenía una imagen de foto de perfil conmigo con una guitarra y el A&R le preguntó: “¿Che, la niña que tienes aquí es tu hija? ¿Ella canta?, ¿me puedes enseñar algo?” Mi padre le respondió que tenía esas grabaciones y él directamente le dijo que le molaba y que querían ficharme. Yo sabía que quería hacer música pero no me esperaba que fuera a ser así tan de repente.

Estuve con muchos productores diferentes y en un montón de estudios, y con ninguno llegaba del todo a conectar. No porque fueran malos, son productores increíbles, pero no llegamos a reflejar lo que yo quería reflejar. Entonces conocí a los productores Masseratti 2lts e hice un EP con ellos y salió genial. De repente, me dije: quiero hacerlo yo. Llevaba desde los 13 o 14 utilizando diferentes programas y, un poco, jugando. Pero claro, al estar con tantos productores y ver cómo se trabaja de verdad, iba aprendiendo y entendiendo por qué se hacían las cosas de determinada manera.

Un día pensé que estaba harta de esperar y que quería sacar cosas ya. Por entonces tenía 16 o 17 años y me puse a producir un disco entero. De hecho, compartía ordenador con mi padre: él editaba por el día y yo por la noche me ponía a producir como una loca. Un día acabé y le dije “Finally (su primer disco), está aquí, escúchalo”. Lo presentamos y lo sacamos. Me acuerdo que durante esa época yo estaba en bachillerato y suspendí casi todo, aunque luego lo recuperé. Por eso la portada de Finally tiene una F en plan de suspenso enorme. Fue cómico pero también fue “¡tengo un albúm!”

¿De dónde viene el nombre Rizha?

Siempre que lo cuento parece que es mentira pero es literalmente así. Cuando tomé la decisión de venir a vivir a España, me quedaba como un mes suelto de clases en el colegio ya que el año escolar en Argentina es diferente en cuanto a tiempos. Entonces me cambié de escuela ya que solo iba a estar un mes allí antes de mudarme.

Tenía amigos pero tampoco estaba muy integrada con el resto de gente del colegio. Me pasaba el tiempo dibujando y no haciendo mucho, porque sabía que solo iba a estar un mes. Siempre dibujaba caricaturas de mis amigos y también dibujaba una tía con un pelo azul a la que llamaba Rizha, pensando yo algún día quiero ser así.

El nombre me vino de repente, sin ningún tipo de explicación. Por aquella, con 12 o 13 años le decía a mi madre que quería teñirme el pelo de azul y ella me decía que no. Al poco de venirme a Madrid lo hice y fue como convertirme en ese dibujo que había creado.

Rhiza es como una versión exagerada de mi. Por ejemplo yo cuando estoy grabando las canciones, no estoy como en el escenario que estoy como en trance. Pero no es diferente a mi. No es rollo he creado esta persona, simplemente tenía esa idea en la cabeza y he tenido la suerte de desarrollarla.

¿Cómo definirías tu sonido en 3 palabras para alguien que va a escucharte por primera vez?

Siempre me hacen esta pregunta y siempre es difícil contestarla [se ríe]. Te diría que es: synth, lo-fi y libertad, mucha libertad.

¿Cómo ha evolucionado tu estilo desde tus comienzos?

Yo creo que la evolución que más se nota es en la parte técnica, sobre todo. Porque hay tonterías de producción y de cómo ubicar los sonidos para que no se pisen entre ellos y se escuchen bien, y demás, que las he aprendido con el tiempo. Por ejemplo, si escuchas algunas canciones de Finally y las comparas con el EP Fuckit hay una diferencia grande a nivel técnico, pero hay algo que las une a todas y es que yo hago todo. Una cosa es que yo cantase y tuviera productores diferentes pero al ser yo la productora del proyecto en sí, hay un estilo general que se nota en todo lo que hago.

Cuéntanos más sobre tu proceso de creación musical.

El proceso es que estoy en cualquier situación normal y digo ¡espera!, saco mi móvil, grabo los sonidos que tengo en mi cabeza y luego grabo las vocales que quiero poner. Generalmente me viene todo a la vez, si me viene el sonido me viene la vocal después, o al revés. Me cuesta mucho hacerlo por separado. Escucho la canción literalmente en mi cabeza. Por lo menos yo. No sé el resto de la gente pero yo escucho todo. Luego que me quedé así es otra cosa, pero esa es la primera parte. Después es pulir letras, MIDIs a muerte y no me habléis durante horas [se ríe].

Acabas de participar en la serie SKAM, cuéntanos sobre tu faceta como actriz.

Antes de SKAM estuve en varios proyectos pero siempre quise hacer una serie tipo adolescente así que cuando llegó fue genial. Empecé en Teen Spirit que va a salir ahora, es una peli dirigida por Max Minghella y protagonizada por Elle Fanning. Y también he hecho Lo dejo cuando quiera que se estrena también ahora mismo.

¿Cómo recuerdas tu llegada Madrid?

Ten en cuenta que yo vivía en un pueblo de Argentina y al llegar aquí flipaba muchísimo con el metro. Cada vez que lo pienso me hace mucha gracia porque me sorprendía mucho.

También tenía la idea en mi cabeza que iba a haber toros en los campos, porque en Argentina tú te vas de un pueblo a otro y hay ocho mil millones de vacas por todos los lados, y aquí no he visto un toro en mi vida aún. Yo soy anti taurina, pero estoy decepcionada por no haber visto ningún toro por ahí [ríe].

Al llegar también me molestaba muchísimo el ruido de la calle. Ahora ya no lo escucho, pero al principio fue como ¡qué pereza!

¿Cómo ves la escena musical independiente en la ciudad?

Creo que la escena independiente aquí está muy guay pero está muy ignorada. La industria musical se dedica a perseguir a proyectos que ya de por sí son enormes y construir proyectos iguales a estos, ignorando a artistas que son increíbles.

Yo tengo amigos que están haciendo cosas súper interesantes y fuera de España lo petan pero aquí apenas los conoce nadie. Es en plan, ¿de verdad no estáis viendo esto y estáis corriendo detrás de las cuatro mismas personas?

Hay escenas que están muy guays pero son muy invisibles. Ahora mismo se antepone el número de seguidores que tengas en redes sociales en tu cuenta personal o en tu proyecto y no se ve más allá de esto.

¿Cómo influye o te inspira la ciudad en tu trabajo?

Creo que mucha parte de lo que se hace cuando ya eres mayor se genera cuando eres pequeño. Yo estuve hasta los 13 años en Argentina entonces veo mucha influencia de, por ejemplo, bandas que escucha cuando yo estaba allí. Pero creo que el hecho de poder realizar mi proyecto y llevarlo en adelante sí que influye la libertad que Madrid me da como ciudad.

¿Cuál de tus canciones utilizarías para poner banda sonora a Madrid?

Siempre me ha recordado mucho a Madrid una canción que hice para mis amigos y que se llama “Your Bong”. Y también “Used to” de mi EP Fuckit.

¿Cuáles son tus sitios favoritos para salir de fiesta?

Con esta respuesta voy a quedar muy mal pero no suelo salir, la verdad, y mira que vivo en Malasaña y es como un pecado. Pero soy más de estar en la calle, por ejemplo en la Plaza Dos de Mayo o en casa de amigos.

¿Y tus tiendas favoritas?

Siempre suelo entrar en la tienda vintage al kilo Flamingos, pero en general todas las tiendas vintage de Madrid me gustan mucho, sobre todo las que tienen cosas más locas.

¿Dónde vas para desconectar?

Estudio filosofía en la Complutense y me suelo ir alrededor de la facultad. Y también dar vueltas por Malasaña cuando salgo a pasear a mi perro, que camina súper lento así que me da tiempo a reflexionar la vida entera.

¿Qué grupos o cantantes de Madrid deberíamos conocer?

Tengo que decir que no escucho muchas cosas de Madrid pero, por ejemplo, tengo amigos que están haciendo cosas muy guays. Uno de ellos es Wavy Blizzard. Y de hecho con él salgo en la primera peli que hice y también sale en SKAM. Y bueno, también me mola lo que hacen Cariño.

Cuéntanos sobre tu participación en Local Sounds x Ron Legendario. ¿Crees que son necesarias más iniciativas como esta para fomentar el talento local?

Me parece que la escena underground aquí no tiene mucha visibilidad y que haya una serie de conciertos que la apoya está muy guay. Entonces me gustó mucho la idea y estuve escuchando los otros grupos que van a tocar y me parecieron súper interesantes.

¿Qué pueden esperar los asistentes de tu set en Local Sounds x Ron Legendario?

Algo muy 360º, va a molar mucho. Tengo muchas ganas de tocar y ya estamos ensayando. Yo encantadísima siempre de conectar con la gente, tirar arte por ahí y pasárnoslo muy guay.

Fuente: Madrid Secreto