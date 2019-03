Rizha será Joana, en la exitosa serie Skam España 2a. temporada

Entrevista a la actriz, conocida musicalmente como Rizha, es la nueva incorporación de la exitosa serie para la próxima entrega que se estrena el próximo 31 de marzo.

La noche del 28 de marzo, la serie Skam España lanza el primer clip de su segunda temporada a través de su propia página web. En dicho clip veremos por primera vez a Joana, el nuevo personaje de esta esperada entrega, que seguro no dejará a nadie indiferente. Y, hace pocos días, Sensacine tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Tamara, la actriz que da vida a Joana.

Tamara Ronchese es una joven argentina de 19 años que actualmente vive en Madrid, donde ha comenzado a estudiar la carrera de Filosofía. Con 14 años comenzó su trayectoria musical bajo el nombre de Rizha y ya cuenta con dos álbumes de estudio y dos EP, por lo que la prensa musical ha puesto el foco en ella. Además, la joven ha participado en dos películas: Lo dejo cuando quiera, dirigida por Carlos Therón, y Teen Spirit, producida por Fred Berger (La La Land).

Sin embargo, Ronchese explica que no canta en la exitosa serie y que tampoco le gustaría, ya que supondría "mezclar dos mundos muy raros" para ella. "La diferencia más grande es que en la música estas siendo tú y puedes crear todo. En cambio, en el cine estás metiéndote en el cuerpo de otra persona".

Tanto la interpretación como la música le encantan, por lo que no podría elegir entre ellos, pero confiesa que los musicales es algo que "no tolera". "Si hay un motivo, como que la película sea de una cantante que va a un show y canta, me parece genial. Pero estar contando una historia y de repente se pongan a cantar, me molesta bastante", aclara la actriz.

La joven actriz, que se declara fan de Tarantino y "la sangre falsa", no ha querido adelantar nada sobre su personaje, pero ha comentado que "tenía mucho miedo de caer mal por ser 'la nueva". "En series que tienen un casting tan cerrado y elegido es muy peligroso [introducir nuevos personajes] porque puede ser 'o te amo o te odio'. En este tipo de cosas no hay punto medio, lamentablemente. Por ello, tenía algo de pánico hasta que se anunció y la respuesta fue muy buena por parte de los espectadores", explica Ronchese.

No obstante, a la cantante la encanta formar parte de esta serie con la que está viviendo "una experiencia increíble". Una serie que le "hubiera encantado ver cuando era pequeña" por su historia, pero sobretodo esta temporada, que considera necesaria. "Hubiera sido para mí como una revelación" comenta la joven. Además, gracias al personaje de Joana, al que confiesa que se parece, Ronchese está "aprendiendo mucho de las relaciones en sí" y se llega a plantear que en su pasado "lo podía haber hecho mejor".

La segunda temporada de SKAM España se estrena el próxima 31 de marzo en Movistar+ y cada domingo disfrutaremos de un nuevo episodio. Además, recuerda que en las cuentas de Instagram de los personajes y en la propia web de la serie irán subiendo contenido referente a lo que suceda en los episodios.

Fuente: Sensacine